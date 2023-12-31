Arslan: TROY kullanımı hızla artıyor

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hızla sürüyor. TROY logolu kart sayısı 20 milyona yaklaştı, işlem hacmi ise sadece bir ay içerisinde 48 milyar liraya ulaştı. Vatandaşlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarının da peş peşe geçiş yaptığı TROY ödeme sistemi için sıra ise yerli firma ve markalara geldi. Söz konusu firmaların başta bonus anlaşmaları olmak üzere değişik kampanyalarla Türkiye'nin milli ödeme sistemini desteklemesi ve yabancı menşeili ödeme sistemleri ile rekabette TROY'un elinin daha da güçlendirmesi bekleniyor.