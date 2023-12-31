Arslan: TROY kullanımı hızla artıyor

Türkiye'de ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve bu alanda ihtiyaçların giderek artması nedeniyle Haziran 2022'de bağlı ortaklıkları haline getirmiş oldukları Platform AŞ'nin lisans onayı başvurusunu yaptıklarını anlatan Arslan; gelecek yıldan itibaren Platform AŞ aracılığıyla müşterilerine dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazar kasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamını daha da genişletmiş olacaklarını bildirdi.
ESNAF KOBİ’YE KOBİ SANAYİYE
Genel Müdür Aslan, “Önümüzdeki dönemde bankacılık anlayışımızı; esnafı KOBİ'lere, KOBİ'leri büyük sanayi firmalarına, sanayi firmalarını da ihracatçı firmalara dönüştürecek, kadın ve genç girişimcilerimize destek vererek ülkemizde ve dünya çapında markaların oluşmasını sağlayacak şekilde belirledik” şeklinde konuştu.