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Ekonomi

Arslan: TROY kullanımı hızla artıyor

TROY'un kullanım alanının ve yaygınlığının artırılması gerektiğini belirtin Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bugün itibarıyla toplam kredi kartı ciromuz içerisindeki TROY ödeme sisteminden geçen ciro oranı yüzde 13 seviyesine ulaştı. Halkbank olarak, kartın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız" dedi.

04:00 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:12 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Osman Arslan
Osman Arslan

Türkiye'de ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve bu alanda ihtiyaçların giderek artması nedeniyle Haziran 2022'de bağlı ortaklıkları haline getirmiş oldukları Platform AŞ'nin lisans onayı başvurusunu yaptıklarını anlatan Arslan; gelecek yıldan itibaren Platform AŞ aracılığıyla müşterilerine dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazar kasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamını daha da genişletmiş olacaklarını bildirdi.


ESNAF KOBİ’YE KOBİ SANAYİYE

Genel Müdür Aslan, “Önümüzdeki dönemde bankacılık anlayışımızı; esnafı KOBİ'lere, KOBİ'leri büyük sanayi firmalarına, sanayi firmalarını da ihracatçı firmalara dönüştürecek, kadın ve genç girişimcilerimize destek vererek ülkemizde ve dünya çapında markaların oluşmasını sağlayacak şekilde belirledik” şeklinde konuştu.


TROY için yerli firmalara tarihi görev: Küresel rakiplere karşı kampanya seferberliği bekleniyor
TROY için yerli firmalara tarihi görev: Küresel rakiplere karşı kampanya seferberliği bekleniyor

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hızla sürüyor. TROY logolu kart sayısı 20 milyona yaklaştı, işlem hacmi ise sadece bir ay içerisinde 48 milyar liraya ulaştı. Vatandaşlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarının da peş peşe geçiş yaptığı TROY ödeme sistemi için sıra ise yerli firma ve markalara geldi. Söz konusu firmaların başta bonus anlaşmaları olmak üzere değişik kampanyalarla Türkiye'nin milli ödeme sistemini desteklemesi ve yabancı menşeili ödeme sistemleri ile rekabette TROY'un elinin daha da güçlendirmesi bekleniyor.

#ekonomi
#TROY
#boykot
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