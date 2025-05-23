Artvin'de bazı taşınmazlar kamulaştırılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

TOKİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), ülke genelinde başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Artvin'de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
TOKİ’nin “250 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Artvin’de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı proje kapsamında Artvin'in merkez ilçesindeki Seyitler Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.
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