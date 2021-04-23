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Ekonomi Arz güvenliğine büyük yatırım Hataya demir atan Ertuğrul Gazi, testlerin ardından hizmete alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arz güvenliğine büyük yatırım: ​Hatay’a demir atan Ertuğrul Gazi, testlerin ardından hizmete alınacak

Arz güvenliğine büyük yatırım: Hatay’a demir atan Ertuğrul Gazi, testlerin ardından hizmete alınacak

Türkiye’nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, hizmet vereceği Hatay Dörtyol’daki limana demir attı. Doğal gaz arz güvenliğine önemli bir esneklik kazandırması beklenen Ertuğrul Gazi, test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak. Günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp.

Burak Karaca Yeni Şafak
Arz güvenliğine büyük yatırım: ​Hatay’a demir atan Ertuğrul Gazi, testlerin ardından hizmete alınacak
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye enerji depolama alanında adımlarını sürdürüyor. Son olarak Türk Denizcilik Sicili’ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, bu kapsamda hizmete alındı. BOTAŞ’ın büyük yatırımlarından biri olan Türkiye’nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ile doğal gaz arz güvenliğine önemli bir esneklik kazandırılması sayesinde doğal gaz tüketiminde mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerin önüne geçilecek. Salgın sürecinde küresel boyutta sorunların ortaya çıktığı arz güvenliği konusunda Ertuğrul Gazi ile önemli bir adım daha atılmış oldu.

DÖRTYOL LİMANINA DEMİRLEDİ

  • Yapılan çeşitli testlerin ardından bir süre önce Türkiye’ye doğru yola çıkan Ertuğrul Gazi gemisi Hatay’a ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi’nin Türk bayrağını göndere çeken ilk FSRU gemisi olduğunu belirtti. Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol’daki limana demirlediğini belirten Dönmez, “Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK KAPASİTE 28 MİLYON METREKÜP

Enerjide kaynak çeşitliliği yaratarak enerji arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin önemli adımlarından biri olan yeni FSRU gemisi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile dünyada, kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik alınan önlemler sayesinde doğal gaz tüketimimiz hiçbir kısıntı kesinti yaşanmadan karşılanıyor. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi’nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore’de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

10 MİLYAR METREKÜP GAZ DEPOLANACAK

  • Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20’sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. Türkiye’nin üçüncü yüzer LNG depolama ünitesi olacak Ertuğrul Gazi, 102 milyon metreküplük depolama kapasitesi ile ülkemizin kesintisiz enerjiye ulaşmasına vesile olacak. Mevcutta biri özel sektör yatırımı biri de BOTAŞ yatırımı iki LNG terminali İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol’da görev yapıyor.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

Denizde olduğu gibi karada da doğal gaz depolama yatırımları devam ediyor. Tuz Gölü’nde şu anda yaklaşık 700 milyon metreküplük bir depolama kapasitesine sahip olunurken, yakında yapılacak genişleme projesi çalışmaları ile bu kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkarılacak. Silivri’de ise mevcutta 3,14 milyar metreküp olan kapasite, yine genişleme çalışmalarının ardından 4,16 milyar metreküpe ulaşacak. Toplamda iki yeraltı deposuyla bu rakam 10 milyar metreküpe ulaşacağı gibi, Türkiye böylece toplam tükettiği gazın yüzde 20’sini depolama imkanına kavuşmuş olacak.

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