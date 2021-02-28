Ekonomi ASELSAN ve TRTESTten yerli ve milli ürünlerin testleri için anlaşma
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN ve TRTEST'ten yerli ve milli ürünlerin testleri için anlaşma

ASELSAN ve TRTEST arasında, yerli ve milli olarak geliştirilen sistemlerin test işlemleri için anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından halihazırda yürütülen millileştirme ve yerlileştirme faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürünlerin TRTEST tarafından test ve sertifikasyon faaliyetleri yapılacak.

Haber Merkezi AA
ASELSAN ve TRTEST, yerli ve milli ürünlerin testleri için işbirliği yapacak.
ASELSAN ve TRTEST, yerli ve milli ürünlerin testleri için işbirliği yapacak.

ASELSAN, milli ve yerli olarak geliştirdiği sistemlerde kullanılan bileşenlerin test ve doğrulama faaliyetlerinde TRTEST'in hizmetlerinden faydalanacak.

Sertifikasyon ve testleri yapacak

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliğiyle ASELSAN tarafından millileştirme ve yerlileştirme faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürünlerin TRTEST tarafından test ve sertifikasyon faaliyetlerinin yapılması amaçlanıyor.

Anlaşma neleri kapsıyor?

TRTEST'in hazırladığı ve ASELSAN tarafından onaylanan prosedürlere uygun olarak test faaliyetleri TRTEST tarafından ifa edilecek ve raporlanacak.

Ürünlerin ASELSAN veya üçüncü taraflarca önceden yapılmış testlerine ait raporların TRTEST tarafından incelemesi, değerlendirilmesi, kontrolü veya doğrulanması hizmeti de sağlanacak.

Testleri geçerli ürünlere ilişkin TRTEST tarafından ürün uygunluk sertifikası verilecek.

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