ASELSAN'a dış ticaret sermaye şirketi statüsü

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.
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