Ekonomi ASELSANa dış ticaret sermaye şirketi statüsü
İŞ DÜNYASI

ASELSAN'a dış ticaret sermaye şirketi statüsü

Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ASELSANa dış ticaret sermaye şirketi statüsü
ASELSAN

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.

Canım sıkıldı vurdum

'Canım sıkıldı vurdum'

​Kuzenini ağır yaralayan şahıstan kan donduran cevap.
Polisi hareketegeçiren iddia

Polisi harekete
geçiren iddia

​Bursa'daki yangında restoran küle döndü.
11 ildekuvvetli yağacak

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi.

​Uygulama 2 Eylül'de yürürlüğe girecek.

​30 milyon Pakistanlının gözü kulağı gelecek yardımlarda.

ABD Başkanı Biden'dan '​Güvenli Amerika Planı'

​"İyilik Treni" yardım malzemeleriyle Pakistan yolunda.

DNA ve RNA verilerinin kullanılmaması için önlem.

​Suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile Ünsal Ban ahlâksızlıkta birbirleriyle yarıştı.

​Dumlupınar'da gençler 3 bin 743 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

​Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak.

​Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.