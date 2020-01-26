Ekonomi ASELSANın Kaplanı jandarmanın hizmetinde
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde

ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde

ASELSAN, mayın ve patlayıcıların tespiti ve imhasında kullanılmak üzere jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti.

Haber Merkezi AA
Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı.
Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı.

ASELSAN, Aralık 2019'da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına destek verdi.
Uzaktan müdahale edeceklerASELSAN tarafından üretilen 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edildi. Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı. Bu sayede, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP'lere uzaktan müdahale yeteneği kazandırıldı.

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
OYNAT 04:09
Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
Aselsan tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.
Aselsan'ın geliştirdiği Korkut Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.

ASELSAN tek kalemde en büyük ihracata imza attı
EKONOMİ
ASELSAN tek kalemde en büyük ihracata imza attı

AA
Son teknolojiyle donatılan Kapla'nın gücü, sağlamlığı ve kullanım kolaylığı en önemli özellikleri olarak değerlendiriliyor.nn

500 metre mesafeden inceleme yapabiliyor

  • Kaplan, kullanıcıya şüpheli bir nesneyi 500 metre mesafeden inceleyebilme olanağı sağlıyor. Sistemde patlayıcıların detaylı incelemesi ve imhası için kullanılan 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Çevik araç platformu, kayalık araziler ile dik yamaçlar ve merdivenlerde, kar, çamur gibi çevre koşullarında rahatlıkla hareket edebiliyor ve en zor zeminlerde bile rahat kullanım sağlıyor.

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak
EKONOMİ
Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak
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