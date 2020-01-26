ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde

ASELSAN, Aralık 2019'da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına destek verdi.
Uzaktan müdahale edeceklerASELSAN tarafından üretilen 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edildi. Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı. Bu sayede, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP'lere uzaktan müdahale yeteneği kazandırıldı.
500 metre mesafeden inceleme yapabiliyor
- Kaplan, kullanıcıya şüpheli bir nesneyi 500 metre mesafeden inceleyebilme olanağı sağlıyor. Sistemde patlayıcıların detaylı incelemesi ve imhası için kullanılan 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Çevik araç platformu, kayalık araziler ile dik yamaçlar ve merdivenlerde, kar, çamur gibi çevre koşullarında rahatlıkla hareket edebiliyor ve en zor zeminlerde bile rahat kullanım sağlıyor.