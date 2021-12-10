​Asgari ücret 14 yıldır 300 doların üzerinde

Net asgari ücret 14 yıldır 300 doların altına düşmedi. 2000’li yılların başında 150-250 dolar bandında seyreden asgari ücret, 2008’de 433 dolara çıkarıldı. Sonraki yıllarda da hep 300 doların üzerinde seyreden net asgari ücret, 2009’de 546 dolara kadar yükseldi. Görüşmeleri süren 2022 asgari ücret için şimdiye kadar net bir rakam telaffuz edilmedi. Geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da 300 dolar seviyesi kriter olarak kabul edilirse net asgari ücretin 4 bin 125 liraya çıkarılma ihtimali doğar.

150 DOLARIN ALTINA DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye’nin 2001’de yaşadığı derin ekonomik kriz, milyonlarca çalışanın alım gücünü aşırı oranda olumsuz etkiledi. Ülke ekonomisinin uçurumun kenarından döndüğü bu zorlu yılların ardından tek başına iktidar imkanına kavuşan Türkiye ekonomisinin kendine gelmesi kolay olmadı. 2003’te 136 dolara tekabül eden net asgari ücret, 2005’te 261 dolara karşılık geldi. 2008’de 503 lira olarak belirlenen net asgari ücret 433 dolar seviyesi yükselmiş oldu.

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Dolar/TL dengesinin değişmesiyle birlikte yıllara göre inişli çıkışlı bir seyir izlese de asgari ücret 2008 yılından bu yana 300 doların üzerinde seyrediyor. Aralık 2020’de 2 bin 826 lira olarak kararlaştırılan net asgari ücretin bundan bir yıl önceki dolar karşısındaki değeri 380 dolar olarak belirlenmişti.

Üç konuda anlaşma

TİSK Genel Sekteri Akansel Koç ise “Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı koruyacağız” derken, artış konusunda TÜİK’in açıkladığı rakamları işaret etti. Koç, “Kuruluşlar var ama bizim esas aldığımız kuruluş TÜİK’tir” dedi. 3 konuda anlaşmaya varıldığını ifade eden Koç, 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması, birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi, işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanmasında anlaştıklarını ifade etti. Koç “3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplandı. 3 saat süren ntoplantının ardından toplantıya katılan temsilciler açıklamada bulundu.

Yeni rakam son toplantıya kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücret konusunda anlaşamadı. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret için gözler komisyonun dördüncü ve son toplantısına çevrildi.

Komisyon, üçüncü toplantısını dün TİSK’de gerçekleştirdi. İşçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı, yaklaşık 2.5 saat süren toplantıdan milyonları sevindirecek bir karar çıkmadı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ortak bir karara varamadıklarını ifade etti.

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Önder, hesaplamada 3100-3567 TL aralığında bir rakam ortaya çıksa da Türk-İş’in 3900 TL’den aşağıya düşmediğini ifade etti. Önder, TİSK’in gerçekleşmiş enflasyonu önerdiğini, Türk-İş ise ‘Refah payı ekleyelim’ talebinde bulunduğunu belirtti. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağının belli olmadığını söyleyen Önder, kendi aralarında analiz ettikten sonra net bir tarih belirleyeceklerini ifade etti.

TÜRK-İŞ: AYNI NOKTADA DEĞİLİZ

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, komisyonun ardından yaptığı açıklamada “Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var” dedi. Irgat, ay sonuna kadar zamanlarının olduğunu kaydetti.

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