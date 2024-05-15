Ekonomi

Asgari ücret artacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam vurgusu: Milyonlarca kişi merakla bekliyordu son dakika olarak duyuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin merakla beklediği "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Işıkhan, 2024 yılı son dakika asgari ücret Temmuz zammı için enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Seda Ekinci
13:54 - 15/05/2024 среда
Güncelleme: 14:03 - 15/05/2024 среда
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Asgari ücrete zam yapılacak mı?


Bakan Işıkhan, 2024 yılı son dakika asgari ücret Temmuz zammı sorusu için enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak,
, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca , "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi.


Asgari ücret ne kadar?


2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla
5 bin 500 liraya
yükseltildi.

2023 yılında da benzer şekilde
Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira
olurken Temmuz zammıyla birlikte
11 bin 402 lira
seviyesine yükseltildi.

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
asgari ücretin 17 bin 2 liraya
yükseltildiğini açıkladı.


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#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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