"Memur maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri nisan ayı itibarıyla şimdiden yüzde 18,70 zammı hak etmiş oldu. Şimdi ise gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki Memur maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Memur maaş farkı hesaplandı mı, yüzde kaç?