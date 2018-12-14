Ekonomi Asgari ücret için TÜİK bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşçi heyeti adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “TÜİK’in (gelecek haftaki) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrette beklenti 2 bin TL ve üzerinde.
Asgari ücrette beklenti 2 bin TL ve üzerinde.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.

2 BİN LİRA BEKLENTİSİ

2 bin liranın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir ücreti arzu ettiklerini ifade eden Nazmi Irgat, "Henüz daha erken ama TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinmek için sihirbaz olmalı. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını kamuoyu biliyor" dedi. TÜİK ise ilgili raporu gelecek hafta sunacak.

‘ASGARİ DESTEĞİ’ SÜRMELİ

Akansel Koç da, "Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019’da alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması" ifadelerini kullandı. 3. toplantı, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde olacak.

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