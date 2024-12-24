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Asgari ücret, Perşembe ya da Cuma belli olacak

Asgari ücret, Perşembe ya da Cuma belli olacak

04:0024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta belli olacağını söyledi.
Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta belli olacağını söyledi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret bu hafta belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için dördüncü toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti. Milyonların merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirmişti. 16 Aralık ve 19 Aralık’ta gerçekleşen toplantılardan da sonuç çıkmaması üzerine gözler dördüncü toplantıya çevrilmişti.



#Asgari ücret
#Ekonomi
#Toplum
#Vedat Işıkhan

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