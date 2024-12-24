Asgari ücret, Perşembe ya da Cuma belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti. Milyonların merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirmişti. 16 Aralık ve 19 Aralık’ta gerçekleşen toplantılardan da sonuç çıkmaması üzerine gözler dördüncü toplantıya çevrilmişti.