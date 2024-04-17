Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek 'öyle bir şey gündemimizde yok' dedi.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre, Ocak ayından geçerli olmak üzere 2024 asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücret zam oranı ise yüzde 49 olarak açıklandı.