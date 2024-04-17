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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek 'öyle bir şey gündemimizde yok' dedi.

Seda Ekinci
11:49 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:19 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Asgari ücret Temmuz zammı yapılacak mı?
Asgari ücret Temmuz zammı yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek 'öyle bir şey gündemimizde yok' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Asgari ücret ne kadar?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre, Ocak ayından geçerli olmak üzere 2024 asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücret zam oranı ise yüzde 49 olarak açıklandı.

Son beş yılda asgari ücret

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:
  • 2019: 2 bin 20 lira
  • 2020: 2 bin 324 lira
  • 2021: 2 bin 825 lira
  • 2022 Ocak: 4 bin 253 lira
  • 2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
  • 2023 Ocak: 8 bin 506 lira
  • 2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
  • 2024 Ocak 17 bin 2 lira


#Vedat Işıkhan
#asgari ücret
#ekonomi
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Temmuz zammı
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