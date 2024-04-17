Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek 'öyle bir şey gündemimizde yok' dedi.
Asgari ücret ne kadar?
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre, Ocak ayından geçerli olmak üzere 2024 asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücret zam oranı ise yüzde 49 olarak açıklandı.
Son beş yılda asgari ücret
- 2019: 2 bin 20 lira
- 2020: 2 bin 324 lira
- 2021: 2 bin 825 lira
- 2022 Ocak: 4 bin 253 lira
- 2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
- 2023 Ocak: 8 bin 506 lira
- 2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
- 2024 Ocak 17 bin 2 lira