Asgari ücretli, özel sektör ve memur... Milyonlarca çalışana 'zorunlu' ikinci maaş dönemi geliyor! İşte maaşınızdan kesilecek net tutar

Türkiye'de çalışma hayatını ve emeklilik hayallerini doğrudan etkileyecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklarda sona gelindi. Mevcut emeklilerin gelir düzeyini artırmayı ve çalışanlara emeklilikte "ikinci bir maaş" imkanı sunmayı hedefleyen sistem, 2026 yılında hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Peki, BES'ten farkı ne? Maaşlardan ne kadar kesilecek? Sistemden çıkmak mümkün mü? İşte merak edilen tüm detaylar ve kuruşu kuruşuna örnek hesaplamalar...

TES NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışan, işveren ve devletin ortak katkı sunduğu fon temelli bir tasarruf modelidir. Sistemin en çarpıcı özelliği ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile olan farklarında yatıyor:

Zorunlu katılım: BES'te sadece 45 yaş altı otomatik katılım varken, TES'te tüm çalışanlar yaş sınırı olmaksızın sisteme dahil edilecek.

Cayma hakkı yok : BES'te ilk 2 ayda çıkış hakkı bulunurken, TES'te cayma hakkı olmayacak. Çalışanlar en az 10 yıl veya emeklilik yaşına kadar sistemde kalmak zorunda.

İşveren de ödeyecek: BES'te işveren katkısı yoktu. TES'te ise işveren de çalışan gibi %3 oranında katkı payı ödemek zorunda.

Devlet desteği arttı: BES'te %20 olan devlet katkısı, TES ile birlikte %30'a yükseltiliyor.

Emeklilik yaşı: TES'ten emekli olmak için SGK emeklilik şartları (Kadınlarda 58-65, Erkeklerde 60-65 yaş) esas alınacak.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında sistemin 2026 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor. Hedeflenen takvime göre 1 Nisan – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulamanın başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasal çerçeve çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenleme Meclis'e sunulacak.

Sistemde kamu ve özel sektör ayrımı olmayacak. Öğretmen, polis, doktor gibi memurlar da özel sektör çalışanları da aynı çatı altında birikim yapacak.

İŞTE MAAŞLARA GÖRE 'KURUŞU KURUŞUNA' KESİNTİ HESABI

Sistemin formülü netleşti... Çalışandan %3, İşverenden %3 kesinti yapılacak ve Devlet %30 katkı sağlayacak.

Bu formüle göre, asgari ücretliden memura kadar maaşlardan yapılacak kesintiler ve aylık fon birikimleri şu şekilde hesaplandı:

1. ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN

Asgari ücretle çalışan bir işçi için maaşından yaklaşık 1.000 TL kesinti yapılması bekleniyor.

Brüt maaş : 33.030 TL

Çalışan kesintisi (%3) : 991 TL

İşveren katkısı (%3) : 991 TL

Devlet katkısı (%30 ): 297,27 TL

TOPLAM AYLIK BİRİKİM: 2.279,07 TL

Bu hesaplamayla asgari ücretli bir çalışanın fonunda 10 yıl sonunda 309 bin 240 TL, 20 yıl sonunda ise 618 bin 480 TL (nominal) birikmesi öngörülüyor.

2. ÖZEL SEKTÖR (ORTALAMA) ÇALIŞANI

Brüt maaşı 45 bin TL olan bir çalışan için tablo şu şekilde:

Brüt maaş: 45.000 TL

Çalışan kesintisi (%3) : 1.350 TL

İşveren katkısı (%3 ): 1.350 T

Devlet katkısı (%30): 405 TL

TOPLAM AYLIK BİRİKİM: 3.105 TL

3. MEMURLAR

En düşük memur maaşı baz alındığında kamu çalışanları için kesinti yaklaşık 2 bin TL'yi buluyor.

Brüt maaş: 61.890 TL

Çalışan kesintisi: 1.856,70 TL

İşveren katkısı: 1.856,70 TL

Devlet Katkısı: 557,01 TL

TOPLAM AYLIK BİRİKİM: 4.270,41 TL



