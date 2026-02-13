Asgari ücretli, özel sektör ve memur... Milyonlarca çalışana 'zorunlu' ikinci maaş dönemi geliyor! İşte maaşınızdan kesilecek net tutar

Emeklilik sistemini yeniden şekillendirecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için geri sayım sürüyor. 2026 yılında başlaması planlanan ve tüm çalışanları kapsayacak olan sistemde, BES'ten farklı olarak zorunlu katılım uygulanacak. İşverenin de katkı payı ödeyeceği, devlet desteğinin arttırıldığı yeni modelde maaşlara göre yapılacak kesinti oranları belli oldu. İşte asgari ücretli ve memurlar için hazırlanan o hesaplama tablosu...
Türkiye'de çalışma hayatını ve emeklilik hayallerini doğrudan etkileyecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklarda sona gelindi. Mevcut emeklilerin gelir düzeyini artırmayı ve çalışanlara emeklilikte "ikinci bir maaş" imkanı sunmayı hedefleyen sistem, 2026 yılında hayatımıza girmeye hazırlanıyor.
TES NEDİR?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışan, işveren ve devletin ortak katkı sunduğu fon temelli bir tasarruf modelidir. Sistemin en çarpıcı özelliği ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile olan farklarında yatıyor:
NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında sistemin 2026 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor. Hedeflenen takvime göre 1 Nisan – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulamanın başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasal çerçeve çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenleme Meclis'e sunulacak.
Sistemde kamu ve özel sektör ayrımı olmayacak. Öğretmen, polis, doktor gibi memurlar da özel sektör çalışanları da aynı çatı altında birikim yapacak.
İŞTE MAAŞLARA GÖRE 'KURUŞU KURUŞUNA' KESİNTİ HESABI
Bu formüle göre, asgari ücretliden memura kadar maaşlardan yapılacak kesintiler ve aylık fon birikimleri şu şekilde hesaplandı:
1. ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN
Asgari ücretle çalışan bir işçi için maaşından yaklaşık 1.000 TL kesinti yapılması bekleniyor.
Bu hesaplamayla asgari ücretli bir çalışanın fonunda 10 yıl sonunda 309 bin 240 TL, 20 yıl sonunda ise 618 bin 480 TL (nominal) birikmesi öngörülüyor.
2. ÖZEL SEKTÖR (ORTALAMA) ÇALIŞANI
Brüt maaşı 45 bin TL olan bir çalışan için tablo şu şekilde:
3. MEMURLAR
En düşük memur maaşı baz alındığında kamu çalışanları için kesinti yaklaşık 2 bin TL'yi buluyor.