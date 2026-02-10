Tüm çalışanlara zorunlu olacak! İşte yeni emeklilik sistemi TES'in detayları

UYGULAMA TAKVİMİ VE KAPSAM





Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetiminin öncelikli gündem maddelerinden biri olan TES, 1 Nisan ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında resmen hayata geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü teknik hazırlıkların ardından yasal düzenleme Meclis onayına sunulacak. Özel sektör çalışanlarının yanı sıra polis, öğretmen ve doktor gibi tüm kamu personelini de içine alacak olan bu kapsayıcı model, Türkiye’nin tasarruf oranlarını artırırken vatandaşın emeklilik hayallerini daha güçlü bir finansal zemin üzerine oturtacak.