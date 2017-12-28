EkonomiAsgari ücrette nefesler tutuldu
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2018 asgari ücreti ne kadar olacak? 2018 asgari ücretinde işçinin hakları

Asgari ücrette nefesler tutuldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı çıkacak 2018 asgari ücret rakamlarında. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarını sürdürürken, asgari ücretin açıklanacağı tarih yarın. Geçtiğimiz sene asgari ücrete yapılan yüzde 8’di. Bakalım 2018 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret konusunda son gelişmeler neler, asgari ücretle ilgili nasıl yükümlülükler var? İşte asgari ücrette son durum.

Haber MerkeziYeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılı için belirlediği rakamı yarın açıklayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılı için belirlediği rakamı yarın açıklayacak.

Bu ayın başında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yarın bir sonuç verecek. Milyonlarca çalışan, 2018’in asgari ücretinin ne olacağını merakla bekliyor. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. İlk toplantıdan beri işçiler için iyi bir rakam verileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz” dedi.

“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, ASGARİ ÜCRET ARTSIN”

Türk-İş ise, asgari ücretin 2018 yılı için bin 893 lira olması gerektiğini ifade ederken, “Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar” açıklamasını yaptı.

2017 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmiş; yüzde 8'lik bir zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN 3 KATI

TİSK ise “Rekabet gücümüz yatırımların belirleyicisi, üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır ve istihdam bu şekilde artar. Son 2 yıllık birikimli asgari ücret zammı yüzde 48 olarak gerçekleşti yine bu dönemde asgari ücretteki artış enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı. 2018 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin kapsamının genişletilmesini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında alınmamasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariyle belirlenmesini, artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınmasını istiyoruz” diye yorumda bulundu.

ASGARİ ÜCRETİ YÜKSEK MESLEK

Türk Borçlar Kanunu toplumun bütün kesimlerini olduğu kadar işçilerin haklarını da koruyor. Özellikle yılın son dönemlerinde Türk Borçlar Kanunu’nda asgari ücretle ilgili hükümler de merak ediliyor. Kanunun 401. maddesinde işverenlere uyarı, işçilere de hakkını bilmesi açısından çok önemli bilgiler yer alıyor.

Buna göre, işveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlü. Ancak burada “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan yerlerde yer altında çalışan işçilere ödenecek miktar, asgari ücretin iki katından az olamıyor.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİ YAPAMAZ

Günlük asgari ücret 7,5 saatlik çalışmanın karşılığı. Buna göre de işverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle, işverenler asgari ücretten indirim ya da kesinti yapamıyor. Eğer bununla ilgili bir durum söz konusuysa işçi işverene dava açabiliyor.

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