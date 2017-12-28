Asgari ücrette nefesler tutuldu

Bu ayın başında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yarın bir sonuç verecek. Milyonlarca çalışan, 2018’in asgari ücretinin ne olacağını merakla bekliyor. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. İlk toplantıdan beri işçiler için iyi bir rakam verileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz” dedi.

“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, ASGARİ ÜCRET ARTSIN”

Türk-İş ise, asgari ücretin 2018 yılı için bin 893 lira olması gerektiğini ifade ederken, “Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar” açıklamasını yaptı.

REKLAM

2017 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmiş; yüzde 8'lik bir zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN 3 KATI

TİSK ise “Rekabet gücümüz yatırımların belirleyicisi, üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır ve istihdam bu şekilde artar. Son 2 yıllık birikimli asgari ücret zammı yüzde 48 olarak gerçekleşti yine bu dönemde asgari ücretteki artış enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı. 2018 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin kapsamının genişletilmesini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında alınmamasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariyle belirlenmesini, artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınmasını istiyoruz” diye yorumda bulundu.

REKLAM

ASGARİ ÜCRETİ YÜKSEK MESLEK

Türk Borçlar Kanunu toplumun bütün kesimlerini olduğu kadar işçilerin haklarını da koruyor. Özellikle yılın son dönemlerinde Türk Borçlar Kanunu’nda asgari ücretle ilgili hükümler de merak ediliyor. Kanunun 401. maddesinde işverenlere uyarı, işçilere de hakkını bilmesi açısından çok önemli bilgiler yer alıyor.

Buna göre, işveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlü. Ancak burada “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan yerlerde yer altında çalışan işçilere ödenecek miktar, asgari ücretin iki katından az olamıyor.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİ YAPAMAZ

Günlük asgari ücret 7,5 saatlik çalışmanın karşılığı. Buna göre de işverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle, işverenler asgari ücretten indirim ya da kesinti yapamıyor. Eğer bununla ilgili bir durum söz konusuysa işçi işverene dava açabiliyor.

REKLAM

OYNAT 02:16 Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.

EKONOMİ Zenginler 1 trilyon dolar zenginleşti