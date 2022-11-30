Asgari ücrette yeni gelişme: Bakan Bilgin HAK-İŞ ile detaylı şekilde görüşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatının son derece eski ve kapsayıcılıktan uzak olduğunu savunan Arslan, şunları kaydetti:

"1970'li yılların ürünü olan bir mevzuat. Bu mevzuatın derhal değiştirilmesi gerekiyor. Her alanda olduğu gibi bütün konfederasyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda üyesi oranında temsil edilmeli. Hatta sadece konfederasyonlar değil, emeklilerden tutun, işçilere ve işsizlere kadar daha geniş bir platformda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerekiyor."

"Türkiye'de asgari ücret genel ücrete dönüşmüş durumda"

Asgari ücretin tespit edilirken ailenin esas kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı." diyerek, şöyle devam etti:

"Bizim bugün belirleyeceğimiz asgari ücret, bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında, Doğu Bloku'ndan gelen ülkeler dahil; ne yazık ki asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranı en yüksek ülke Türkiye. Bu rakamlar çelişkili ama toplam çalışanlar içerisindeki oran yüzde 45. Halbuki bu gelişmiş ülkelerde ismi üzere asgari ücrettir. İstisnai bir ücrettir ve istisnai çalışanları kapsar. Genelde Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 10 ile 15 arasında değişen aralıkta asgari ücretle çalışanlar var. Türkiye'de asgari ücret genel ücrete dönüşmüş durumda."

REKLAM

EKONOMİ Bakan Bilgin 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek duyurdu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak