Aşırı fiyat artışlarını frenliyoruz

Türkiye’nin milli projeleriyle kritik varlıklarının garantörü Türkiye Sigorta, Ulaştığı bireysel müşteri potansiyeliyle güçlü bir çıkış yaptı. Trafik, kasko, sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi alanlara yoğunlaşan Türkiye Sigorta, piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarının önüne geçiyor. Şirketin 2024 yılının ilk yarısına ilişkin performans değerlendirme ve gelecek hedeflerini paylaştığı basın buluşmasında sorularımızı cevaplandıran Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 13 milyon tekil müşteriye ulaştıklarını vurguladı.

PİYASAYI REGÜLE EDİYOR

2 bin 750 çalışan sayısına ulaştıklarını belirten Çakmak, 4 bin 127 Acente ve brokerin yanı sıra 7 bin 832 anlaşmalı servis ve sağlık kuruluşuyla hizmet verdiklerini söyledi. Çakmak; trafik, kasko, ferdi kaza, sağlık sigortası branşlarında pazar payını hızla artırdıklarının bilgisini verdi ve şöyle devam etti: “Piyasa yapıcı olarak vatandaşların trafik, kasko, sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi bireysel sigorta ürünlerine ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Şu anda 13 milyon tekil müşterimiz var. Piyasada öncü rol oynamamız sektörü de regüle ediyor. Son 1 yılda ne tamamlayıcı sağlık sigortasında ne de kaskoda fiyat anlamında sorun kaldı. Bizim bazı kasko ürünlerimizde yıldan yıla artış yüzde 10'u geçmedi” dedi.

Taha Çakmak

ORTALAMANIN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Hayat dışı alanda 50.4 milyar liralık prim üretimi yaptıklarını ve sektör %80 büyürken kendilerinin %107 büyüdüğünü ifade eden Çakmak, "Bu alanda yüzde 14 pazar payımız var. Kestiğimiz poliçe 5.4 milyon. BES ve otomatik katılım sistemi fon büyüklüğümüz 216.6 milyar lira. Pazar payımız ise yüzde 21. Hayat prim üretimimiz 5.5 milyar lira. Tüketici kredileri bu alandaki büyümeyi etkiliyor. Bu yıl tüketici kredilerindeki büyüme az olduğundan prim üretimi az oldu. Hayat dışı tarafta 100 liralık primin 45'ini kurumsa-ticari tarafta, 35'ini DASK ve kasko gibi bireysel ürünlerde ve 20'sini tarımdan üretiyoruz. Yangın ve doğal afetlerde açık ara lideriz. Türkiye'de her 4 poliçeden biri bizde. Hayat dışı alandaki toplam pazar payımız yüzde 15" diye konuştu.

SAĞLIKTA 1 MİLYON MÜŞTERİ

Sağlıkta pazar paylarının yüzde 7 olduğunu belirten Genel Müdür Taha Çakmak, "Sağlık branşında yüzde 111'lik artışla yaklaşık 1 milyon sigortalıya ulaştık. Teknik kârlarımız geçen yıl 1.3 milyardı. Bu yıl ilk 6 ayda ise 2.3 milyar lira. Artış yüzde 81. Net kârımız ise 6.6 milyar lira oldu. Bu da orta ölçekli bir banka kârına denk geliyor. Öz sermayemiz 21 milyar lira oldu. Bedelsiz sermaye artışıyla sermayemizi 5 milyar liraya çıkaracağız. Kazandığımızı sermayeye yatırıyoruz" dedi.

3.3 milyarlık temettü ödeyecek

Hasar prim oranının önemli gösterge olduğunu, kesilen poliçe karşılığında yapılan ödemeyi ifade ettiğine dikkat çeken Çakmak, "Sektör ortalaması ilk 3 ayda yüzde 81 oldu. Bizde bu oran yüzde 72" dedi. Çakmak ayrıca bu yıl 1 milyarı sigortadan, 2.2 milyar emeklilik şirketinden olmak üzere toplamda yaklaşık 3.3 milyar liralık temettü ödeyeceklerini söyledi.

Trafikte günde 1500 ihbar alıyoruz

İlk 6 aydaki hasar ödemelerinin 11.2 milyar lira olduğunu, bunun 7.8 milyarının oto, 3.4 milyarının ise oto dışında gerçekleştiğini söyleyen Taha Çakmak, “Trafik tarafında günde 1500 ihbar alıyoruz. Her ilde eksper ağımız var. Bizimle anlaşma yapan özel servislere ödeme yaparken vadeyi kısa tutuyoruz” bilgilerini paylaştı.

Kritik milli projelerin sigortacısı

Akkuyu Nükleer Santrali

Kuzey Marmara Otoyolu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Yusufeli Barajı

Türksat Uyduları

Çanakkale Köprüsü

Sakarya Gaz Sahası

THY uçakları

TCG Anadolu

Milli sondaj ve sismik arama gemileri.







