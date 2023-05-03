Asırlık banka geri döndü

Finans sektöründe 110 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Ticaret Bankası, yeniden hizmet vermeye başlıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede 455 milyon TL ile en yüksek teklifte bulunan İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı. 2001 yılında BDDK tarafından lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF’nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla finans dünyasına geri döndü. Batık halden kurtarılan asırlık banka artık ihracatçının finansman kapısı olacak.

Türk Ticaret Bankası’nın temelleri Birinci Dünya savaşından bir yıl önce, 9 Mart 1913’te Adapazarı’nda atıldı. Tüm finans kuruluşlarının gayr-i müslimlerin elinde olduğu dönemde, yabancı bankaların katı tutumlarından bunalan Müslüman tüccarlar bir araya gelerek, uygun şartlarda kredi temin etmek, piyasada istikrar sağlamak ve ticaretin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bir banka kurmaya karar verdi. Sermaye ve emeklerini birleştiren 13 kurucu üye, esnafın da destekleriyle 13 Ocak 1913’te ilk ana sözleşmeyi imzaladı. Böylece milli sermayeli ilk özel finans kuruluşu Adapazarı İslam Ticaret Bankası ismiyle faaliyetlerine başladı. Yalnızca Osmanlı’nın değil İslam aleminin de ilk özel bankası olma özelliğini kazandı. Hatta sınırlı olanaklarına rağmen Birinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu ekonomik güçlüklere karşı koyabildi.