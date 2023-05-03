Asırlık banka geri döndü

Türk Ticaret Bankası.
Finans sektöründe 110 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Ticaret Bankası, yeniden hizmet vermeye başlıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede 455 milyon TL ile en yüksek teklifte bulunan İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı. 2001 yılında BDDK tarafından lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF’nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla finans dünyasına geri döndü. Batık halden kurtarılan asırlık banka artık ihracatçının finansman kapısı olacak.
YERLİ SERMAYE İLE 1913'TE KURULDU
Türk Ticaret Bankası’nın temelleri Birinci Dünya savaşından bir yıl önce, 9 Mart 1913’te Adapazarı’nda atıldı. Tüm finans kuruluşlarının gayr-i müslimlerin elinde olduğu dönemde, yabancı bankaların katı tutumlarından bunalan Müslüman tüccarlar bir araya gelerek, uygun şartlarda kredi temin etmek, piyasada istikrar sağlamak ve ticaretin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bir banka kurmaya karar verdi. Sermaye ve emeklerini birleştiren 13 kurucu üye, esnafın da destekleriyle 13 Ocak 1913’te ilk ana sözleşmeyi imzaladı. Böylece milli sermayeli ilk özel finans kuruluşu Adapazarı İslam Ticaret Bankası ismiyle faaliyetlerine başladı. Yalnızca Osmanlı’nın değil İslam aleminin de ilk özel bankası olma özelliğini kazandı. Hatta sınırlı olanaklarına rağmen Birinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu ekonomik güçlüklere karşı koyabildi.
ADAPAZARI'NDAN YURDUN HER KÖŞESİNE
Asıl gelişimini Cumhuriyetin ilanından sonra gösteren banka; İzmit, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de şubeler açtı. 25 Ekim 1934’de gelindiğinde ise bankanın yönetim merkezi Ankara’ya taşındı. 31 Mart 1937’te de unvanı Türk Ticaret Bankası A.Ş. olarak değiştirildi. Mali yapısı daha da güçlendirilen Türk Ticaret Bankası’nın şubeleri yurdun her köşesine yayıldı. 30 Mart 1952’te banka genel müdürlüğü İstanbul Bahçekapı’ya nakledildi. Türk Ticaret Bankası faaliyetlerini Ekim 1992 tarihine kadar burada yürüttükten sonra Gayrettepe’de yer alan hizmet binasına taşındı.
22 YIL SONRA EKONOMİYE KAZANDIRILDI
1990’lı yılların sonunda yaşanan finansal kriz sürecinde mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle Türk Ticaret Bankası; 6 Kasım 1997 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 2001'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verildi. Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yeniden ülke ekonomisine kazandırıldı.