Ekonomi ASOdan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin TLlik destek
İŞ DÜNYASI

ASO'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin TL'lik destek

Ankara Sanayi Odası (ASO), "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
ASO Başkanı Nurettin Özdebir

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na, Oda tarafından 500 bin liralık bağışla destek sağlandı.

Video konferansla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısının toplumun tüm kesimlerini harekete geçirdiğini belirtti. Özdebir, "Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içinde dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başta belediyeler olmak üzere meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin kendi çabalarıyla birtakım yardım girişimleri olduğuna dikkat çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Biz de ASO olarak çok sayıda sağlık kuruluşumuzun tıbbi malzeme ihtiyacına katkı vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ithal edilen bazı ürünlerin Ankaralı medikal sanayicilerimiz tarafından üretilebilmesi için de çaba gösteriyoruz. Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır. ASO olarak bu kampanyaya 500 bin lira bağışlayarak katılıyoruz. Bugün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilgili hesaplarına bu parayı aktardık. Toplumun tüm kesimlerinin özveri ve duyarlılığıyla bu zorlukların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

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