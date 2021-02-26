ASOSEM kursiyerleri hem MYK belgesi sahibi oldu hem de iş imkanına ulaştı

Törene ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, ASO 1.OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, ASO Eğitim Vakfı Üyeleri, ASOSEM idareci ve yöneticileri, sanayiciler ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

“ASOSEM çok yönlü, çok disipline sahip bir eğitim ve istihdam merkezi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, davetlilere ASO 1.OSB’de yürütülen çalışmalar ve ASOSEM’İn faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. ASOSEM iş modelinin Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir çalışma olduğunu belirten Tütek,” 2017 yılında hayal ederek başladığımız ASOSEM projesinde bugün geldiğimiz noktayı görmek bizlere gurur veriyor. Proje kapsamında başarılı olan ve eğitim sonunda hak ederek aldıkları Mesleki Yeterlilik Belgeleri için buradaki kursiyerlerin her birini teker teker tebrik ediyorum Sizlere proje hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. ASOSEM aslında küçük küçük birçok doğrunun bir araya gelmesinden oluşmuş, çok yönlü, çok disipline sahip bir eğitim ve istihdam merkezidir. Tüm paydaşların ortak bir amaç için titiz bir şekilde çalışmakta olduğu bu projede,çok önemli bir fark da,burada tüm paydaşların kazanmasının modellenmiş olmasıdır ”dedi.

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“Nüfusumuzu ne kadar iyi eğitirsek ülkemiz ekonomisine çok önemli katkıda bulunmuş oluruz”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’da 13 Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğunu ve bu OSB’lerde çalışacak nitelikli işgücüne ihtiyaç olduğunu belirtti. Özdebir, "İnsanımızın beceri eksikliklerini tamamlayarak ülkemiz için katma değer yaratacak, büyümesine katkıda bulunacak, kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecekleri donanımda yetiştirmek için bu programları başlattık. Her yıl sadece bu bölge için minimum 2 bin 500 kişi civarında yeni istihdam ihtiyacımız var. Bu kişileri burada yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu dile getiren Özdebir, “Bu nüfusumuzu ne kadar iyi eğitirsek ülkemiz ekonomisine çok önemli katkıda bulunmuş oluruz. Önemli olan üniversiteyi bitirmek değil. Üniversite de edinmiş olduğunuz tecrübelerle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektir. En değerli varlığımız olan gençlerimizi heba etmeyelim. Onları iyi eğiterek elde ettikleri becerilerle ülkemize kazandıralım” dedi.

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“2019’da 119 kursiyerin tamamını, 2020 yılında ise 542 kursiyerin yüzde 97’sini istihdam etmiş olduk”

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk de iş gücünün niteliğinin geliştirilmesi ve bunun arttırılmasının önemli olduğunu söyledi. Aktürk, “Hem sanayicilerimizle hem işverenlerimizle güçlü bir diyalog halinde, mesleki eğitim kurslarımızla, aktif eğitim kurslarımızla destek sağlıyoruz bunun en önemli örneklerinden biri bu gün başarı belgelerini teslim edeceğimiz Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP), bu program mesleki eğitim kursları ile iş başı eğitim programlarını harmanladığımız bir program. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile bu uygulamayı 2019 yılında başlattık. 2019’da 119 kursiyerin tamamını, 2020 yılında ise 542 kursiyerin yüzde 97’sini istihdam etmiş olduk. 2021 yılında ASOSEM ve ASO ile CNC operatörlüğünden tornacılığa, kaynakçısından, dikiş makinesi operatörüne kadar yaklaşık 10 farklı meslek kursları ile devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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“Gençlerimiz ASOEM’de meslek sahibi oluyor”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Sincan Belediyesi içinde 5 OSB olduğunu ve bunların içinde en büyüğünün ASO 1. OSB olduğunu söyledi. Ercan, “ASO 1.OSB Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Her yıl 2 bin 500 kişiye ihtiyacı oluyor büyüdüğü için. Bu da nitelikli elaman olarak aranıyor tabi. Bizde burada gençlerimize hem meslek kazandırıyoruz hem de sonrasında aranan eleman olarak iş imkanı buluyor. İstihdam sağlama konusunda

biz Sincan Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. İşin duyurulmasından, tanıtımına kadar servisinden, lojistiğine kadar her türlü deştiği vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Belge dağıtım töreni temsili olarak davet edilen 20 öğrenci ile pandemi kurallarına uygun olarak gerekli maske, mesafe ve oturma düzeni içerisinde gerçekleştirildi.