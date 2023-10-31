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Ekonomi

Ata mesleklerine kültür kentler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel sanatların canlandırılması ve bu sanatların geliştirilerek yenilikçi endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi için harekete geçti.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 03:25 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehirlerde uygun alanlar belirleyecek ve bu alanları girişimcilere tahsis edecek. Oluşturulacak kültür kentlere yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Kültür kentlerin etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modelinin işlevsel olmasına dikkat edilecek. Ayrıca kentler farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlara sahip olacak. Uygulama ile kültür yapılarının sosyal hayatın bir parçası olarak 3. mekân olarak benimsenmesi sağlanacak. Bu uygulamalar ile usta-çırak yöntemiyle Türk sanatları öğretimi kurumsal yapıya kavuşturulacak.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Ekonomi
#Kültür Kentler
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