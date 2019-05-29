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Ekonomi Atalık tohum ürünleri marketlerde satılacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atalık tohum ürünleri marketlerde satılacak

Atalık tohum ürünleri marketlerde satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, atalık tohumlardan üretilen ürünlerin çok yakında marketlerde bulundurulacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
&quot;Ata Tohumu&quot; projesi kapsamında yurt genelindeki vatandaş ve üreticilerden binden fazla tohum toplandı.
"Ata Tohumu" projesi kapsamında yurt genelindeki vatandaş ve üreticilerden binden fazla tohum toplandı.

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, atalık tohumlardan üretilen ürünlerin çok yakında marketlerde bulundurulacağını söyledi.

Işıkgece yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve şu anda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Bakanlık bünyesindeki pek çok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında yurt genelindeki vatandaş ve üreticilerden binden fazla tohum toplandığını söyledi.

Işıkgece, söz konusu tohumların sınıflandırılması ve tescillenerek sertifikalı hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük sertifikalı hububat tohumu üreticisi olan TİGEM'in atalık tohumlar konusunda da çalışmalar yürütmesinin önemine işaret eden Işıkgece, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun, birikim ve desteğiyle, projenin en önemli yönlendiricisi olduğunu ifade etti.

Işıkgece, çalışmalar sonucunda bu tohumların Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere verildiğini dile getirerek, marul, salatalık, patlıcan, domates gibi pek çok çeşit üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Tüketicilerin artık çocukluğundan kalma tatları marketlerde atalık tohumlar için ayrılan köşelerde bulacaklarını anlatan Işıkgece, şunları kaydetti:

"Amacımız bu topraklara özgü bu zenginliğin bilinçli ve bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınarak gelecek nesillere ve yeni ıslah çalışmalarına daha güvenle aktarılmasıdır. Atalık tohumlardan üretilen ürünler çok yakında marketlerde olacak. Sonbaharın başlarında marketlerde atalık tohumla ilgili ürünleri halkımızın beğenisine sunacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir lansman hazırlığındayız."

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Atalık tohum, tarladaki en büyük domates, patlıcan, biber gibi ürünlerden elde edilerek, bir sonraki yılın ekimi için saklanan tohumlar olarak adlandırılıyor.

Yerli Sebze Tohumu Projesi

Işıkgece, TİGEM'in ortaklığında yürütülen diğer proje olan Yerli Sebze Tohumu Projesi'ne de değinerek, "Burada TİGEM-Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli sebze tohumları var." dedi.

Domates, salatalık, biber, patlıcan ve kavun tohumlarının TİGEM'in Antalya'daki işletmesinde, gübrelemeden iklimlendirilme aşamasına kadar tam otomasyona sahip modern seralarda çoğaltılarak ambalajlandığını belirten Işıkgece, "Yeni çeşitlerin çiftçi tarafından beğenilmesi önemli. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla demonstrasyon ekimleri başlayacak. Böylece ülkemizin sebze tohumu ihtiyacının yurt içinden karşılanmasına önemli katkı sağlanacak." diye konuştu.

Işıkgece, fiyatlandırma açısından değerlendirildiğinde piyasadaki en düşük seviyeyi esas aldıklarını da sözlerine ekledi.

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