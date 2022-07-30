Atıktan ekonomiye 98 milyar liralık katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre ve konut yatırımlarını hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu kapsamda, Bursa’da Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi’nin açılışını yaptı. Ayrıca, 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 15 altyapı projesinin temel atma ve teslim töreni gerçekleştirildi.

BURSA’NIN ÇÖPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: “Bursa’nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren bu tesisimiz sene sonunda inşallah tam kapasiteye ulaşacak. 1.5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa’nın yarısına hizmet verecek. Bursa’nın toplam atığının yüzde 40’ını dönüştürecek. Tesis ile 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı katı atıktan karşılanacak. Batı tesisimiz ise 2024 yılında devreye girecek. Böylece Bursa’nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız.”

2035 HEDEFİ %60 GERİ KAZANIM

Sıfır Atık projesinin sonuçlarına da değinen Bakan Murat Kurum, “Sıfır Atık Hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Bu, 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60’a çıkaracak, 2053 yılı itibariyle ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. İnşallah 2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65’lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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BURSA’DA DÖNÜŞÜME 2 MİLYAR LİRA YATIRIM

Bakan Murat Kurum, atık tesisinin yanı sıra Hanlar Bölgesi Çarşı Başı Meydanı ve Mevlâna 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve anahtar teslim törenini de yaptı. Kurum, “Toplam yatırım bedeli 2 milyar liraya ulaşan 3 bin 689 konut ve 541 dükkânın yer aldığı 6 projemizin kiminin temellerini atacak, kiminin anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz” dedi.