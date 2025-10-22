Atölyeden küresel pazara

Türkiye’nin ihracat başarı hikâyesine son yıllarda dev holdinglerden önce küçük atölyeler, aile işletmeleri ve yerel ustalar damga vurmaya başladı. Bir zamanlar yalnızca bulunduğu ilçede bilinen bakırcılar, deri ustaları, dokumacılar, hediyelik eşya üreticileri ve atık malzemeleri dönüştüren genç girişimciler bugün küresel platformlar üzerinden dünyanın dört bir yanına satış yapıyor.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERE ABD VE AVRUPA’DAN BÜYÜK TALEP

E-ticaret kanalında yaşanan bu dönüşüm ‘mikro marka devrimi’ olarak tanımlarken, e-ihracatta KOBİ’lerin payı da yüzde 35’in üzerine çıktı.

Özellikle bakır işçiliğiyle ünlü Gaziantep, deri ve çanta üretimiyle bilinen Uşak, halı ve kilim dokumacılığında öne çıkan Isparta ve Kars, zeytin ağacından mutfak gereçleri yapan Ayvalık ve Burhaniye, doğal sabun atölyeleriyle dikkat çeken Hatay ve Kilis dünyanın dört bir yanından sipariş yağmuruna tutuluyor. Dünyanın önde gelen pazaryeri platformlarında Handmade in Turkey (Türkiye’den el yapımı) etiketiyle listelenen ürünlerde son iki yılda yüzde 240 artış yaşandı. ABD, Almanya, Fransa ve Japonya en fazla sipariş veren

ülkeler arasında yer alırken, bazı atölyeler üretim kapasitesini iki katına çıkardı.

SOSYAL MEDYA USTALARI DÜNYAYA TANITIYOR

Artık sadece üretmek yetmiyor; ustalar kamera karşısına geçip işlerini hikâyeye dönüştürüyor. Kayseri’de bakır kazana çekiç vururken çektiği videolar milyonlarca izlenen 62 yaşındaki bir zanaatkâr, aldığı siparişlerle aylık cirosunu katladı. Kütahya’da çini boyayan genç bir girişimci ABD’deki butik mağazalara seri üretim yapmaya başladı. Gençler, dedelerinden

kalan mesleği sosyal medya sayesinde küresel markaya dönüştürüyor.

MİKRO İHRACAT TEŞVİKLERİ ARTTI

Ticaret Bakanlığı, 2025-2027 döneminde e-ihracata özel “Mikro Marka Destek Paketleri” hazırlıyor. Yeni modelde 300 kilogram ve 15 bin avro altı ürün gönderimlerinde hem gümrük hem lojistik kolaylaştırılacak. Ayrıca Anadolu’daki üreticilere paketleme, fotoğraf çekimi ve yabancı dilde mağaza açma desteği sağlanacak. İhracat uzmanları, bugün Kapalıçarşı’da turist

bekleyen esnafın, yarın ekran başından Texas’a satış yapabileceğini dile getiriyor.

ANADOLU MARKALARI VİTRİNE ÇIKTI

Türkiye artık yalnızca otomotiv, tekstil ve beyaz eşyayla değil; el yapımı bakır ibrikleriyle, keçi kılından dokunmuş çantalarıyla, kök boyayla boyanmış kilimleriyle de dünyada biliniyor. Anadolu’nun gizli markaları sessiz sedasız küresel vitrine çıktı. Şimdi hedef, her ilçeden en az bir markanın dünya pazarlarında “Made in Türkiye” etiketiyle yer alması.















