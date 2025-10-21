"Fiyatlar düzelmeye başladı, ürünler kaliteli"





Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi’nden zeytin satmaya gelen Mustafa Çankaya da bu yılın verimli geçtiğini söyleyerek, "Her sene bölgemden ürün getiriyorum. Şu an fiyatlar biraz düzelmeye başladı, önceden düşüktü ama şimdi yavaş yavaş artıyor. Ürünümüz de bu sene çok güzel ve verimli. Aynı zamanda zeytin budama ustasıyım, yıllardır bu işle uğraşıyorum, piyasayı yakından takip ediyorum. Orta boy zeytinlerde 1 kiloda 180-200 tane, küçüklerinde ise 250-280 tane civarında oluyor. Hem yeşil hem siyah zeytinimiz gayet güzel. Genel olarak memnunuz, inşallah fiyatlar da biraz daha dengeye oturur" ifadelerini kullandı.