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Ekonomi Avrupalı karadan ulaşacağı eve talip
EMLAK

Avrupalı karadan ulaşacağı eve talip

Türk gayrimenkullerine ilgi rakamlara yansıdı. 145’ten fazla yabancı ülke vatandaşı 5 yılda 148 bin 996 konut satın aldı. Alımda Iraklılar öne çıktı. Emlak komisyoncuları pandemi sonrasında ise Avrupa’ya kara yolu ile geçişin kolay olduğu yerlerde AB ülkesi vatandaşların konut ve arazi arayışlarının arttığını söyledi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk gayrimenkullerine ilgi artarak devam ediyor. Avrupanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye’den de en çok konutu körfez ülkelerinin vatandaşları alıyor. Ancak ülke genelinde 145’ten fazla yabancı ülke vatandaşı son 5 yılda 148 bin 996 adet konut satın almış durumda. Emlak komisyoncuları ve gayrimenkul alım satımına aracılık edenler Pandemi ile birlikte Avrupalı yatırımcıların da Türkiye’ye ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Özellikle ülkeden gayrimenkul almak isteyenlerin tercihi de pandemi sonrasında Avrupa’ya kara yoluyla ulaşımın kolay olduğu yerler olarak dikkat çekti.

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Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

İNGİLTERE VE ALMANYA LİSTEDE İLK 10 ARASINDA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre son beş yılda yabancı gerçek kişiler Türkiye’den 18 milyon 451 bin 099 metrekare ana taşınmaz edindi ve 148 bin 996 adet de konut satın aldı. En çok mesken edinen ülkeler sıralamasında 23 bin 902 mesken ile Iraklılar başı çekti. Irak’ı 13 bin 55 mesken ile İran ve 11 bin 785 mesken ile Suudi Arabistanlılar takip etti. Ruslar 9 bin 513 konutla dördüncü sırada yer alırken, Kuveytliler ise 9 bin 262 konutla ilk 5’te yer buldu. Afganistan, Almanya, Azerbaycan, İngiltere ve Meksika uyruklular ise ülkemizden en çok konut satan alan ülkeler sıralamasında ilk 10’a girdi. Ülkemizde en çok araziyi ise 2 milyon 201 bin metrekare ile Suudi Arabistan uyruklu yabancılar satın aldı. Suudi Arabistanlıları 1 milyon 943 bin metrekare ile Mısırlılar takip etti. Katar, Filistin, Irak, Almanya, Kuveyt, İran, Afganistan ve Azerbaycanlılar, ülkemizde en çok arazi ve arsa satın alan yabancı uyruklular listesinde ilk 10 sırada yer aldı.

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İSTANBUL VE ANTALYA GÖZDE

Son 5 yıl içinde ülkemizde mesken edinen yabancı uyrukluların ilk tercihi 63 bin 969 mesken ile İstanbul oldu. 30 bin 326 konut satışıyla Antalya ikinci sırada yer alırken, bu illeri 8 bin 760 konutla Bursa, 6 bin 916 konutla Ankara ve 5 bin 53 konutla Yalova illeri takip etti. Yabancı uyrukluların mesken tercihinde Sakarya, Muğla, Mersin, Aydın ve Trabzon illeri ilk 10’da yer buldu. En az konut aldıkları iller ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştı. Gümüşhane’de 1, Bitlis ve Ağrı’da 2’şer, Ardahan, Artvin ve Batman’da ise 3’er mesken yabancıya satıldı.

Göç alan illerde fiyat yükseldi
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Göç alan illerde fiyat yükseldi

FİYAT AVANTAJI VAR

İstatistiklere göre yabancılara satılan konutların ortalama fiyatı ABD’de 550 bin dolar, İngiltere’de 500 bin pound. İspanya’da ise 500 bin avroyu aşıyor. Söz konusu rakamın Avrupa ortalaması ise 350 bin avro düzeylerinde. Türkiye’de ise vatandaşlık bedeli 250 bin dolar. Mütekabiliyet, yabancıların konut almasını ciddi anlamda kolaylaştırdı. Daha sonra hayata geçen vatandaşlık hakkı gibi düzenlemeler de satış adedindeki artışın yükselmesini sağladı.

KONUT ALAN İKAMET DE ALIYOR

Faruk Akbal
  • Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Konut alan yabancılar aynı zamanda ikamet de alıyor. Her konut için aileleriyle birlikte ortalama 3 kişinin ikamet aldığı düşünülürse 1,5 milyon yerleşik yabancıdan 540 bininin kendi evinde oturduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye’de yerleşik her 3 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor. Bu kapsamda Türkiye’de yerleşik olan yabancıların 3’te 2’sinin kendi evlerinde değil, kirada oturduğu sonucu karşımıza çıkıyor. Burada özellikle Çinlilere de parantez açmak isterim. 2014’lere kadar 700-1000 arası ülkemizden ikamet alıyorlardı, şu an rakamlar yıllık 5 bin seviyelerine geldi. Asya’nın ve Körfez’in ilgisi de artmayı sürdürüyor. Biz bu gerçeklerden yola çıkarak 2023 yılında 15 milyar dolar, 2020’de 20 milyar dolar gayrimenkul ihracatı hedefliyoruz” dedi.
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