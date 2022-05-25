Avrupalı şifayı Türkiye’de arıyor

Türkiye sağlık turizminde önemli bir üs haline geldi. Geçen yıl 642 bin kişi şifayı Türkiye’de aradı. Bu kişilerin 400 bininin Avrupalı olması ise dikkat çekti. Sağlık turizmde son yıllarda öne çıkan Türkiye, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 20-21 Mayıs’ta gerçekleştirilen ‘Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda tam not aldı. TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Amsterdam’daki fuarda Avrupalının ilgisini çektiklerini anlattı. Alagöz, sağlık turizminin; medikal sektörünün gelişmiş altyapısı, kalifiye iş gücü, misafirperverliği, Türklerin girişimci ruhu da göz önüne alındığında, önemli bir döviz geliri potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Alagöz, bu yıl ayrıca, Almanya, Azerbaycan ve Bosna Hersek’te de sağlık turizmi fuarlarına katılacaklarını ifade etti.

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ÖNEMLİ KONUMA SAHİBİZ

Türkiye’nin Hindistan, Güney Kore, ABD, Tayland ve Malezya gibi ülkelerin etkili olduğu küresel sağlık turizmi pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Alagöz, özellikle son dönemde sağlık turizmi alanında gerçekleştirilen atılımlar sayesinde öncü ülkeler arasına girdiklerini kaydetti. Alagöz, “TÜİK verilerine göre, 2020 yılında sağlık turizmi için ülkemize gelen kişi sayısı 388 bin 150, turizm geliri ise 550 milyon dolar düzeyindeydi. 2021 yılında bu sayılar yaklaşık ikiye katlandı ve turizm geliri de 1 milyar doları aştı. Bununla birlikte sağlık turizmi verilerini tam anlamıyla kayda almanın zorlukları göz önünde bulundurulduğunda kayıt dışı rakamların da eklenmesiyle sağlık turizmi gelirlerinin 2.5 ila 3 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir” dedi. Ziyaretçilerin; en çok estetik/saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji, tüp bebek ve diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan Alagöz sözlerini şöyle sürdürdü:

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YÜZDE 60 UYGUN FİYAT

“Uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağımız ve dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımımız, kolay ve hızlı şekilde vize alabilme imkanımız, ulaşım kolaylığı, coğrafi yapısı ve mevsimsel avantajlarımız, kaliteli sağlık hizmeti sunumumuz öne çıkıyor. Ayrıca, Avrupa’ya kıyasla yüzde 60’lara varan uygun fiyat avantajımız, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynaklarımız ve geleneksel Türk misafirperverliğimiz sağlık turizmi için ülkemizin tercih edilmesinin başlıca nedenlerinin başında geliyor.”

Üç katı daha fazla harcıyorlar

Cihat Alagöz, turizm sektörünün cari açığın kapatılması noktasında kilit rol oynadığını söyledi. Turizmde, katma değeri ve turist başı harcamanın yüksek olduğu sağlık turizminin getirisi, karlılığı ve sürdürülebilir olma özellikleri ile öne çıktığını belirten Alagöz, “2021 yılında ülkemize gelen normal bir turistin harcaması yaklaşık 750 dolar iken, sağlık için gelenlerin harcaması ise yaklaşık 2 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

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