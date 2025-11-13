Avrupa'nın araçlarını Orge şarj edecek

480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar özel donanımı ve yazılımı sayesinde kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak enerji verimliliğini artırıyor. Böylece %30’a varan enerji tasarrufu sağlanıyor ve şebeke yükü dengeleniyor. Ayrıca yeni yazılım ve donanım geliştirmeleriyle dinamik güç yönetimi, tarife optimizasyonu ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi yenilikler de ilk kez bu fuarda tanıtıldı.