Avrupa'nın araçlarını Orge şarj edecek

Orge Elektrik, tamamen yerli mühendislikle geliştirdiği elektrikli araç şarj sistemleriyle Avrupa pazarına açılıyor. Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Kısa vadede bölgesel üretici, 2030 itibarıyla ise Avrupa’da ilk 10 şarj tedarikçisinden biri olacağız” dedi.
Elektrik taahhüt sektöründeki köklü tecrübesini e-mobiliteye taşıyan Orge Elektrik, Türkiye’nin yerli şarj istasyonu üretiminde öncü markalarından biri haline geliyor.
Şirket, mühendislik gücüyle geliştirdiği donanım ve yazılım çözümleri sayesinde hem iç pazarda hem de Avrupa’da rekabet edecek seviyeye ulaştı.
100 MİLYON TL YATIRIM
Orge’nin tamamen kendi Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği sistemler, OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformu sayesinde uluslararası tüm markalarla entegre çalışabiliyor. Bu özellik, firmayı küresel tedarik zincirine entegre olma konusunda öne çıkarıyor. 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen EV Charge Show Fuarı’nda yerini alan Orge Enerji, yeni nesil modellerini sergiledi. Fuarda basınla bir araya gelen CEO Nevhan Gündüz, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıkladı.
5 BİN İSTASYONA ULAŞACAK
20 DAKİKADA ŞARJ, YÜZDE 30 TASARRUF
- Orge Elektrik, EV Charge Show’da yeni nesil Hexa 480 kW DC ve Round 22 kW AC modellerini sergiledi. Bu modeller özellikle otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılacak.
- 480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar özel donanımı ve yazılımı sayesinde kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak enerji verimliliğini artırıyor. Böylece %30’a varan enerji tasarrufu sağlanıyor ve şebeke yükü dengeleniyor. Ayrıca yeni yazılım ve donanım geliştirmeleriyle dinamik güç yönetimi, tarife optimizasyonu ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi yenilikler de ilk kez bu fuarda tanıtıldı.
ARAÇTAN ENERJİ ALINABİLECEK
- Orge, Ar-Ge çalışmalarında kablosuz şarj, güneş destekli sistemler ve çift yönlü enerji akışı (V2G) teknolojilerine odaklanıyor. En yakın ticarileşme aşamasında olan V2G sistemiyle araçlar sadece enerji tüketicisi değil, aynı zamanda enerji üreticisi haline gelecek. Gündüz, “2026’da pilot uygulamalara başlamayı planlıyoruz. Bu sistem, şebeke yükünü dengeleyerek enerji verimliliğine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
- Orge, güneş ve rüzgar destekli istasyonlarıyla Türkiye’nin Net Sıfır 2053 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Ürün bileşenlerinin %75’i geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşurken, üretim tesislerinde güneş enerjili sistemlerin kurulması planlanıyor.
- Gündüz, “Yerli üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı yazılım birleştiğinde karbon nötr bir taşımacılık altyapısı mümkün hale geliyor. Biz bu dönüşümün mühendislik tarafını üstleniyoruz” dedi.
HEDEFİ YEŞİL TAAHHÜT ŞİRKETİ OLMAK
- Orge’nin bir Green Contractor (Yeşil Taahhüt Şirketi) ve Tekno-Taahhüt Şirketine dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Nevhan Gündüz, “Bir projenin baştan sona elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üretilen elektrikle araç şarj cihazlarının beslenmesi ve altyapı kurulumuyla bir elektrifikasyon projesinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapılarda yer almak istiyoruz” dedi.