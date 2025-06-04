Orge Elektrik atıklardan 5,3 milyon liralık değer kaydetti

“Yenilenebilir enerji alanında yatırımların hızlandırılması, mevcut kapasitede yenilenebilir enerjinin payının hızla artırılması ve bu alana yönelik teşviklerin iyileştirilmesi hem ülkemiz hem de dünya için hayati önem arz ediyor. Gelecek bu yönde şekillenecek. Biz de hem üzerimize düşeni yapmak, hem de gelecekte yerimizi almak üzere ilerliyoruz”