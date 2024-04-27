Avrupa'nın en büyük gaz hattına Türk eli değdi

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini üstlenen Kalyon Holding, inşaat sürecini dün başlattı. Hatta ilk boru, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacșu'nun da katıldığı törenle indirildi. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, projenin Avrupa Birliği’nin (AB) enerji arz güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Kalyon, Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini zorlu geçen bir ihale sürecinde devleri geride bırakarak tam puanla almayı başardı. Türk inşaat şirketleri dünyada büyük projeler tamamladı. Biz de bu projeleri gördükçe gurur duyuyoruz" dedi.





12 MİLYAR METREKÜPÜ AŞAN KAPASİTE

Proje kapsamında imzalanan sözleşmede; kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor. Doğal gaz boru hattı, yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya’daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.





PROJENİN BÜYÜKLÜĞÜ 500 MİLYON AVRO

500 milyon avroluk proje, AB’nin enerji güvenliği bakımından büyük önem taşıyor. Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, BRUA koridoru ile birleşecek. Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden geçen hat, Avrupa'nın en büyük boru hattı projesi olma özelliği taşıyor. Proje, Romanya’nın Karadeniz’de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını kapsıyor. Proje kısa süre önce enerji kriziyle boğuşan Avrupa Birliği’nin (AB) ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması için hizmet verecek.





HAZIRAN 2025'TE TESLIM EDILECEK

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde kullanılan borular Türkiye'den temin ediliyor. Kalyon Holding'in, yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boruyu Tosçelik'ten aldığı öğrenildi. Projede atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, şunları söyledi: “308 kilometre hat yapacağız. 24 ay sürecek ve Haziran 2025'te teslim edeceğiz. Projenin yoğun olduğu dönemde 1.200 kişiye istihdam sağlayacağız. Türk mühendislik gücünü bir kez daha yurt dışına taşımış olduk.”





HEDEF 15 MILYAR DOLAR TICARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk firmalarının bugüne kadar Romanya'da 11 milyar dolarlık 211 proje üstlendiğini belirterek, “Ayrıca Türk şirketleri burada 7,5 milyar dolarlık yatırım yaptı” diye konuştu. Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacșu ise, projenin fikir babası olduğunu vurgularken, "Projenin takipçisi olacağım. İşlerin başlama emri verildikten sonra 2 yılda bu aşamaya gelmesinden memnunuz" dedi. Neacșu, ikili ticarette orta vadeli hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu da ifade etti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te iş insanlarıyla bir araya da gelen Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolar olan ticaret hacminin bu yıl 12 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini söyledi.



