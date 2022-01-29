Avrupa’nın enerji darboğazı

Enerji krizinin yaralarını saramayan Avrupa’da elektrik fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanıyor. Avrupa’da elektriğin en pahalıya tüketildiği ülkeler sıralamasında 0,40 avro ile Danimarka zirvede yer alırken, bu ülkeyi 0,39 avro ile İngiltere, 0,38 avro ile Belçika, 0,36 avro ile Almanya, 0,34 avro ile Hollanda takip ediyor. Yunanistan’da son olarak elektrik faturalarına uygulanan yüzde 42’lik zam sonrası halk ayaklanırken, Yunanistan Avrupa’da en yüksek ücrete elektrik kullanan 6. ülke konumuna yükseldi. Artışın nedenleri arasında doğal gaza olan yüksek bağımlılık yer alıyor.

YUNANİSTAN’DA 6 AYDA % 350 ZAM

Ülkede uygulanan zam ile elektriğin kilovatsaat karşılığı 0,315 avroya yükseldi. Geçtiğimiz altı ayda, Atina’da elektrik fiyatları yaklaşık yüzde 350 oranında zamlandı. Aylık Ev Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI) göre, Avrupa şehirlerinin üçte ikisinde elektrik fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Anket, bunu pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın yanı sıra aşırı hava koşulları nedeniyle enerji talebindeki patlama ve düşük enerji depolaması gibi faktörlere bağladı. Avrupa’daki en düşük elektrik fiyatları kilovatsaat başına 0,05 avro ile Ukrayna, 0,08 avro ile Sırbistan, 0,10 avro ile Macaristan ve Karadağ 0,12 avro ile Bulgaristan’da kullanılıyor.

EN PAHALI GAZ İSVEÇ’TE

Avrupa’da doğal gaz fiyatları da yine hızlı bir şekilde yükseliyor. Kıtanın en pahalı doğal gazı kilovatsaat başına 0,234 avro ile İsveç’te kullanılırken, sıralama şu şekilde devam ediyor: Danimarka 0,194 avro, Hollanda 0,150 avro, Almanya, 0,143 avro, İtalya 0,130 avro, Avusturya 0,125 avro ve Yunanistan 0,120 avro. Ayrıca Almanya genelinde konutlarda tüketilen elektriğe de son bir yılda yüzde 40 zam uygulandı. Konuyla ilgili bilgi veren Verivox enerji uzmanı Thorsten Storck, bu oranın, tarihin en büyük zammı olduğunu belirterek, “Tüketiciler şimdiye kadar hiç böylesine yüksek meblağlı elektrik faturası ödememişti” dedi.

REKLAM

Rus gazının alternatifi LNG