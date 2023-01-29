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Ekonomi

Avrupa'nın gözü Türkiye'nin tecrübesinde

Avrupa elektriğindeki sorunların konuşulduğu Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi’nde Türkiye’nin elektrikteki liderliğine dikkat çekildi.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı ve Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz.

CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı ve Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz.

Roma'da Türkiye’nin başkanlığında toplanan Uluslararası Büyük Güç Sistemleri (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi (SEERC) çalıştayında, 17 Avrupa ülkesinden uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey yetkililer bir araya geldi. CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı ve Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, toplantıda Avrupalı yetkililere Türkiye’nin enerjideki tecrübesini aktardı. Dr. Alagöz, “Avrupa içinde bulunduğu enerji krizini aşmak için Türkiye’nin liderliğine ihtiyaç duyuyor. Avrupa'nın elektrik sorunları ancak Türkiye’de çözülebilir” ifadelerini kullandı.

LİDERLİĞİMİZE İHTİYAÇ VAR

Öte yandan, çalıştay kapsamında 20’den fazla Avrupa ülkesindeki sorunlar ele alındı. Avrupa elektriğinin sorunlarının ancak Türkiye’de çözebileceğinin altını çizen Alagöz, “Türkiye sahip olduğu altyapı, teknik birikim ve tecrübeyle Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya ağabeylik yapıyor. Dünyanın 96 ülkesinden uzman, sektör temsilcisi, STK ve bürokratları bünyesinde barındıran CIGRE elektrikte Avrupa’nın beyin takımını oluşturuyor” diye konuştu. 4’üncü SEERC Konferansı 11-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Dünyanın birçok farklı bölgesinden uzmanlar Türkiye’de buluşacak.



#Ekonomi
#Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi
#İzzet Alagöz
#Enerji
#Elektrik
1 saat önce
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Avrupa'nın gözü Türkiye'nin tecrübesinde
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