Avrupa’nın Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var

Avrupa-Türkiye İş Zirvesi dün Brüksel'de düzenlendi. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri ve European Business Summit (EBS) iş birliğiyle tarihi Egmont Sarayı’nda yapılan zirve, uzunca bir aradan sonra tarafları bir araya getirdi. Zirveye; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluk Genel Müdürü Gert Jan Koopman, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları, devlet temsilcileri, düşünce kuruluşları liderleri, küresel şirketlerin CEO’ları ve 400’ün üzerinde iş insanı katıldı.

VİZE SORUNU DA GÜNDEMDE

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, büyük bir çıkmaza giren vize sorunu, dijital ve yeşil dönüşümlerin hızlandırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma iş birliği gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı. Ekonomik iş birliği ile ticari diplomasi arasında yeni köprüler kurulması amaçlanan zirvede, AB ile Türkiye arasında derinleşen ekonomik ve stratejik ortaklığın yeni bir dönüm noktası oldu.

YENİ GÜMRÜK BİRLİĞİ YENİ FIRSATLAR DOĞURUR

Brüksel’e gelen Türk iş adamları zirveden önce önceki akşam Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Burada konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, en çok konuştukları alanın Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği mallarının serbest dolaşımı olduğunu söyledi. Olpak, "Garabet şurada, mallar serbest, malları taşıyacak TIR'larla ilgili kotalar var, malların patronları ile ilgili de vize problemimiz var" dedi.

BİR MÜZAKERE 10 YIL SÜRÜYORSA BURADA SORUN VAR

Olpak, "AB'nin diğer ülkelerde yapmış olduğu bütün anlaşmalarda yükümlülük noktasında Türkiye'nin sorumlulukları var ama hak elde etme konusunda hiçbir hakkı yok. Yani AB, bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığında biz yükümlülüklerinden mecburuz ama aynı şekilde serbest ticaret anlaşmasına dahil olamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünkü zirve konuşmasında da önemli mesajlar veren DEİK Başkanı Nail Olpak, şu değerlendirmede bulundu: "Gümrük Birliği konusunda, eğer bir müzakere 10 yıldır sürüyorsa, burada yanlış giden bir şey vardır. Bir ortaklıkta bir kayıp varsa, büyük tarafın kaybı daha büyük olur; küçük tarafın kaybı ise daha küçüktür. Türkiye ve AB; karşılıklı çıkarlar, ekonomik entegrasyon ve istikrarla refah vizyonuna dayanan köklü ve dinamik bir ortaklığı paylaşmaktadır. Ticaret ve yatırım ilişkilerimiz bu ortaklığın bel kemiğini oluşturmaktadır."

DAHA REKABETÇİ BİR AB BİRLİKTE MÜMKÜN

Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlişkilerimizi gerçekten derinleştirmek istiyorsak, mal, insan ve hizmetlerin serbest dolaşımını güvence altına almalıyız. Birlikte hareket eden ortaklar olarak yeni dönemi şekillendirmeliyiz. Ekonomik çerçevemizi modernize ederek ve inovasyon odaklı iş birliğini güçlendirerek; Türkiye’nin kalbinde yer aldığı, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir ve daha güvenli bir Avrupa ekonomisi inşa edebiliriz." Video konferans ile zirveye katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gümrük Birliği (GB)anlaşmasını modernize etme çağrısını yineledi. Bolat, 1995'te kurulan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin uzun yıllardır ekonomik ilişkilerimizin temel direğini oluşturduğunu belirtti.

Şartlar değişti yeni GB lazım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Aradan geçen 30 yılın ardından küresel ticaret koşulları değişmiş, mevcut çerçeve bu yeni dinamikleri tam olarak yansıtmaktan uzaklaşmıştır. Hizmetler, dijital ticaret, yeşil dönüşüm ve düzenleyici iş birliğini kapsayacak şekilde genişletilmesi; yeni fırsatların açılmasına, rekabetçiliğin artırılmasına ve mevcut yapısal sorunların giderilmesine imkân tanıyacaktır. Unutmamalıyız ki Gümrük Birliği’nin (GB)modernizasyonu yalnızca bir ticaret anlaşması değildir; aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlar için bir davettir” dedi.

Birlikte küresel oyuncu olabiliriz

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise "Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğundan daha fazla Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Yalçındağ, şöyle devam etti: “Türkiye’nin de bu yapıya eklenince yaklaşık 600 milyon insanlık ve 20 trilyon dolarlık siyasi ve ekonomik bir güçten söz etmiş oluyoruz. Oluşan gücü bir kez daha düşünün; Türkiye ve AB’nin birlikte yaratacağı bu çekim merkezi, bizi küresel ölçekte gerçek bir ‘oyun kurucu’ yapabilir.”

Kıbrıs'ı öne sürdü

Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluk Genel Müdürü Gert Jan Koopman ise, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve bağlantısallığa katkı sağlayan belirleyici aktör olduğunu belirtti. Koopman, "Yapıcı angajman devam ederse ve Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme görürsek GB'nin modernizasyonuna yönelik çalışmalar da yeniden başlayacaktır. Avrupa, sadece siyasi bir proje değildir. Türkiye ise tarihi geçmişi ve dinamizmiyle bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Türkiye Avrupa'dır

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Faruk Kaymakcı, şunları kaydetti: "Gümrük Birliği'nin tarafıyız, AB'ye aday bir ülkeyiz. Dolayısıyla şu anda AB'nin 'Made in Europe' yönündeki çalışmalarında mutlaka Türkiye'nin tam olarak yer almasını istiyoruz. GB'nin güncellenmesi iki taraf için artık zorunluluk.Eğer bu konuda AB bir adım atmazsa kendi de zarar görmeye başlayacak. Hem AB hem de Türk özel sektörü bunu talep ediyor. Gelecek aylarda vizelerin biraz daha kolaylaşmasını bekliyoruz. Bu konuyu hep gündemde tutuyoruz.”







