Avrupa'ya ihracat Ro-Ro'yla hızlanacak

Türk TIR sürücülerinin AB ülkelerinden vize almakta karşılaştığı sorunlar ve Türkiye'nin ihracatının artmasıyla sınır kapısında yaşanan yoğunluk gibi nedenlerle ihracatçılar, deniz yolu bağlantılı taşımalara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'ya başlayacak Ro-Ro seferleri, AB ülkelerinin Türk TIR sürücülerine yönelik vize engeli ve sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri sorununa alternatif üretiyor.

İLK SEFER 3 TEMMUZ'DA

Türkiye-Karasu ile Romanya-Köstence arasında 3 Temmuz'da başlatılacak Ro-Ro seferleri, vize sorunu bulunmayan Türk TIR sürücülerinin Avrupa'ya daha hızlı gitmesini sağlayacak. Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, açılan bu yeni hattın, Avrupa'ya ticarette alternatif güzergah olması dolayısıyla önemli olduğunu söyledi.

YAKIT VE BAKIMDA MALİYET AVANTAJI

Erdem, "Yeni hat, Avrupa'ya sınır kapılarımızdaki beklemeleri ekarte ediyor, Karasu'dan Romanya'ya oradan Avrupa'ya direkt geçiş sağlıyor ve Bulgaristan geçişlerini de ekarte ediyor. Bu Ro-Ro seferlerini, Karasu ile Köstence arasındaki 12 saatlik çok kısa zamanda araçların karşıya gidebilmesi, kara yoluna nazaran yaklaşık 550 kilometrelik daha kısa mesafe avantajı sağlaması, böylece araçların bakım ve yakıt maliyetlerini aşağı çekecek" bilgisini verdi.

Murat Kaya

100 saatlik bekleme süresi 12 saate düşüyor

InterEast Logistics Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya, "Buradan çıkış yapacak gemilerin varışı 12 saat sürüyor, yolumuza Romanya'dan devam ediyoruz. Kapıkule'de ortalama 100 saatlik bekleme süremiz Ro-Ro hattıyla 12 saate düşmüş olacak. Bu hem ihracatçılar için maliyet açısından tasarruf hem de erken teslimat sağlıyor. Burada sadece 500 kilometre kara yolu yaptığımız için çevre bakımından çok büyük avantaj sağlıyor. Bu da ürünlerini daha uygun maliyetlerle verdiği için ihracatçımıza büyük fırsatlar sunmuş oluyor" diye konuştu.







