Avrupa'ya ihracatta yeşil alarm

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği bölgesi (AB) karbon ayak izini azaltma ve doğanın korunması için yeni kurallar getiriyor. Bu kapsamda Türk ihracatçıların da etkileneceği bir karar yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. AB'ye soya, et, ahşap ve benzeri üretiminde doğaya zarar verme potansiyeli olan ürünlerin üretiminde doğaya zarar verip vermediği araştırılacak ve ürünler buna göre ihraç edilebilecek. Doğaya zarar veren, ağaç kesen, karbon salınımını gereğinden fazla yapan işletmelerin ihracat yapması engellenecek.

FİRMALARA UYGUNLUK DENETİMİ YAPILACAK

Yürürlüğe girecek uygulama, ihracata dayalı büyümesini hızla sürdüren Türkiye için de yenilikleri beraberinde getirecek. Bu karar nedeniyle denetimler de sıkılaştırılıyor. Yeşilin korunması ve yeşil üretim yapan firmaların denetimleri artırılarak ihraç edilen ürünlerin uygunluklarına bakılıyor. Yapılan denetimler ile firmaların ihracat yaparken sorun yaşamaması, AB kriterlerine tam uygunluk sağlaması ve ürünlerin kapılardan geri dönmemesi sağlanacak.

İŞÇİ HAKLARINA DA DİKKAT EDİLECEK

Soya, sığır eti, palm yağı, ahşap/ağaç ürünleri, kakao, kauçuk, kahve, çikolata, mobilya, lastik ve deri gibi ürünlerin üretiminde yeşil alanları etkileyip etkilemediğine bakılmasının yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan karar ile birlikte ürünlerin AB pazarına girişinde ormansızlaşmaya/orman bozulumuna yol açmadığı ve insan ve işçi haklarına uygun üretildiğine yönelik özen yükümlülüğü beyanı zorunlu hale getirildi. İşçi hakları konusunda da gerekli merciler denetimlerini yerine getirerek hem çalışan şartlarını hem de ihracatın kesintiye uğramamasını sağlıyor.

DOĞAYA ZARARSIZLIĞINI İSPAT ETMEK ZORUNDA

2024 yılının sonundan itibaren et, kahve, çikolata ve mobilya üreticileri ihracatını yaparken ormanlara ve yeşil alanlara özen gösterdiğini ispatlamak zorunda olacak. Sadece üretim için yetiştirilmiş ağaçlardan ürünlerin yapıldığı belgelenecek. Bu kapsamda ihracatçı firmalar emisyon değerlerinden üretim için kullandığı alana kadar tüm kriterleri karşıladığını ispatlayacak ve bu şekilde ihracat yapabilecek. Eğer ihracat kriterlerini aşan ve bilgilerde yanlış beyan yapan firmaların AB pazarında ihracat yapması da engellenecek.







