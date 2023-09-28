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Ekonomi

AYM'den ek MTV kararı: İptal başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.

12:27 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.


Anayasa Mahkemesine taşınmıştı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki kez alınmasını öngören düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.


Başvuru reddedildi

Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da ilk kez görüşüldü. Yüksel Mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.





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#AYM
#MTV
#Vergi
39 dakika önce
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