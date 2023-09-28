AYM'den ek MTV kararı: İptal başvurusu reddedildi

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüştü. Peki Ek MTV iptal olursa ne olur? Ek MTV iptal olursa ödenen paralar ne olacak, geri iade olacak mı?