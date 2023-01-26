|
Ekonomi

Bağ-Kur'lu EYT'liye yapılandırma müjdesi

Eksik prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan geçmişte borcu nedeniyle prim günleri silinenler, borç yapılandırma düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından yeni bir fırsat elde edecek. EYT'liye borç yapılandırması var mı? sorusunun yanıtı haberimizde.

09:07 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Borç yapılandırma paketinden Bağ-Kur'lu EYT'lilere sürpriz çıktı.


Eksik prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan geçmişte borcu nedeniyle prim günleri silinenler, yapılandırma kanunu ile yeni bir fırsat elde edecek. Düzenlemeyle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.


TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:


"Yapılandırmada olan şu, borcun aslı kalıyor gecikme cezası zammı ve faizi silinerek düşük bir faizle taksitlendirme ya da peşin olduğu zaman çok daha iyi imkanlarla ödeme imkanı getiriliyor ve Sayın Maliye Bakanı dün açıkladı 48 aya kadar bu yapılacak.


Bu özellikle Bağkur'lular için, özellikle şimdi EYT'de emekli olmayı hayal edenler için eğer prim borcu var ise, o döneme ilişkin borçlarını daha düşük rakamlarla ödeyerek o günleri kazanmalarına sebep olacak.


Bu da Bağ-Kur'lular açısından 8 Eylül 1999 öncesi erkekler için 9000 prim günüydü, kadınlar için 7200 gün. Bu prim gününe ulaşmak isteyenler için bir şans olacak.


İşverenler için işyerleri için de bu önemli. Onlar da bundan yararlanarak yüksek borç yükünden kurtulabilirler."

#Bağ-Kur
#EYT
#Prim
1 saat önce
default-profile-img
Bağ-Kur'lu EYT'liye yapılandırma müjdesi
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Tesla beklentileri aştı: Rekor kar açıkladı
Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.