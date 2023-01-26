Bağ-Kur'lu EYT'liye yapılandırma müjdesi

Borç yapılandırma paketinden Bağ-Kur'lu EYT'lilere sürpriz çıktı.





Eksik prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan geçmişte borcu nedeniyle prim günleri silinenler, yapılandırma kanunu ile yeni bir fırsat elde edecek. Düzenlemeyle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.





TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:





"Yapılandırmada olan şu, borcun aslı kalıyor gecikme cezası zammı ve faizi silinerek düşük bir faizle taksitlendirme ya da peşin olduğu zaman çok daha iyi imkanlarla ödeme imkanı getiriliyor ve Sayın Maliye Bakanı dün açıkladı 48 aya kadar bu yapılacak.





Bu özellikle Bağkur'lular için, özellikle şimdi EYT'de emekli olmayı hayal edenler için eğer prim borcu var ise, o döneme ilişkin borçlarını daha düşük rakamlarla ödeyerek o günleri kazanmalarına sebep olacak.





Bu da Bağ-Kur'lular açısından 8 Eylül 1999 öncesi erkekler için 9000 prim günüydü, kadınlar için 7200 gün. Bu prim gününe ulaşmak isteyenler için bir şans olacak.



