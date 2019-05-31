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Ekonomi Bakan Albayraktan gece yarısı iki müjde birden
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan gece yarısı iki müjde birden

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden gece yarısı iki müjde birden verdi. 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildiren Bakan Albayrak, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi.

7 YILDIR BEKLENİYORDU

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Berat Albayrak'ın bakanlık çalışanlarına verdiği müjdelere ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

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