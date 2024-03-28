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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Karadeniz'de yeni gaz keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

18:57 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:07 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığı bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak."
Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.


#Karadeniz
#Gaz
#Keşif
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