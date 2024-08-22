Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı: Doğal gaz ve petrol üretiminde yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını duyurdu.
Tarihi rekor
Tarihi rekor
Bakan Bayraktar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu, rakamlarla tek tek paylaştı.
Ham petrol üretimi günlük
107 bin 621 varile
ulaştı.
Doğal gazda da
7 milyon 609 bin metreküp
ile Türkiye günlük üretim rekorunu kırdı.
Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlendiğini belirterek,
"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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#petrol
2 saat önce