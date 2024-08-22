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Ekonomi

Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı: Doğal gaz ve petrol üretiminde yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını duyurdu. Bayraktar, petrol üretiminin 17 Ağustos'ta günlük 107 bin 621 varile, doğal gaz üretiminin ise 15 Ağustos'ta günlük 7 milyon 609 bin 427 metreküpe ulaştığını bildirdi.

Pınar Görgü
10:43 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:08 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını duyurdu.


Tarihi rekor

Bakan Bayraktar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu, rakamlarla tek tek paylaştı.


Ham petrol üretimi günlük
107 bin 621 varile
ulaştı.

Doğal gazda da
7 milyon 609 bin metreküp
ile Türkiye günlük üretim rekorunu kırdı.


Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlendiğini belirterek,
"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz"
ifadelerini kullandı.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#doğal gaz
#petrol
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