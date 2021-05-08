Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Bilgin Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayısta hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayısta hesaplarda
Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili tarih verdi. 10 Mayıs'ta hesaplara yatacak olan ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
ÖZGÜN
Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak
EKONOMİ
Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak

Abone Ol Google News
Ölüsüne de dirisine de razı

Ölüsüne de dirisine de razı

Beş sene önce evinin önünden kaybolan Yasin'den ses yok.
30 günlük yolculuk bitti

30 günlük yolculuk bitti

​Şırnak yaylalarında artık silah sesi yok kuzu sesi var.
Şehit Eren Bülbülün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.