Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Koronavirüs tüm dünyada ekonomik sıkıntılara neden oldu. Ülkemizde Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteği devam yapılıyor. Peki, nakdi ücret desteği ne kadar? Nakdi ücret desteği ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar.

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 8-9 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

iŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

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