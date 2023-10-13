Bakan Bolat: Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında otomotiv piyasası denetimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bolat, ''Yasaklarda uymayanlara ciddi para cezaları uyguladık. Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı. Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçta yüzde 20 düştü'' ifadelerini kullandı. 'Emlak fiyatları da düşecek' diyen Bolat, ''Piyasayı köpürten fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu. Fahiş kira artışıyla mücadelenin de sürdüğünü belirten Bolat, ''Konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürecek. Bir ekip kurduk, ilanları takip edip kontrollerini yapıyoruz. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da düştüğünü göreceğiz'' dedi.