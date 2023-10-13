|
Ekonomi

Bakan Bolat: Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Afrika arasında gelişmekte olan iletişimin güçlü tutulmaya devam edileceği mesajını verdi. Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen ikili görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
22:21 . 13/10/2023 Cuma
AA
Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni

Bakan Bolat sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Burkina Faso Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı, Seyşeller Cumhuriyeti Yatırım, Girişimcilik ve Sanayi Bakanı, Afrika Birliği Kalkınma Ajansı Üst Yöneticisi ve Gabon Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanıyla bir araya geldiğini bildirdi.



Bakan Bolat açıklamalarında şunları kaydetti:

"Türkiye, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."



Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı
Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında otomotiv piyasası denetimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bolat, ''Yasaklarda uymayanlara ciddi para cezaları uyguladık. Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı. Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçta yüzde 20 düştü'' ifadelerini kullandı. 'Emlak fiyatları da düşecek' diyen Bolat, ''Piyasayı köpürten fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu. Fahiş kira artışıyla mücadelenin de sürdüğünü belirten Bolat, ''Konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürecek. Bir ekip kurduk, ilanları takip edip kontrollerini yapıyoruz. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da düştüğünü göreceğiz'' dedi.

#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Afrika
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail Gazze'yi savaş hukukuna aykırı beyaz fosfor bombalarıyla vuruyor