Ekonomi Bakan Dönmez Katarda Mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez Katar'da: Mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez Katarda: Mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için dün Umman'da temaslarda bulunan Dönmez, bugün Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamındaki heyetler arası görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda hızla mesafe katettiği yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeler ele alındı.

Dönmez'e, ziyaretinde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

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