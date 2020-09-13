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Ekonomi Bakan Dönmez müjdeyi verdi Kanuni Sondaj için geri sayım başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Kanuni Sondaj için geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi için geri sayımın başladığını duyurdu. Dönmez, "Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" açıklamasında bulundu.

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Kanuni Sondaj Gemisi.
Kanuni Sondaj Gemisi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlık çalışmalarına yönelik açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı. Geminin fotoğrafını paylaşan Dönmez, "Geri sayım başladı" notunu ekledi.

Dönmez, "Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti.

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