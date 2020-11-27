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Ekonomi Bakan Elvandan TÜSİAD paylaşımı Verimli bir toplantı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan'dan TÜSİAD paylaşımı: Verimli bir toplantı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." dedi.

Haber Merkezi DHA
Lütfi Elvan, TÜSİAD yönetimiyle görüştü.
Lütfi Elvan, TÜSİAD yönetimiyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül iş dünyası ile bir araya geliyor
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  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti.

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"Önümüzdeki günlerde diğer kuruluşlarla da sürdüreceğiz"

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz."

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