Bakan Göktaş duyurdu: Doğal gazda yeni yılın ilk ödemeleri başladı

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde bakanlıkça sunulan

"Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti"

ekranından yapabileceğini belirten Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş,

"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık"