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Ekonomi

Bakan Işıkhan açıkladı: 204 milyon 600 bin lira Yarım Çalışma Ödeneği yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yarım Çalışma Ödeneği uygulaması kapsamında toplam 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Pınar Görgü
12:20 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Doğum yapan çalışanlar, ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneğinden yararlanabiliyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.


Işıkhan,
"Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz.

Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği’nden yararlanabiliyor.

2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon Türk Lirası ödeme sağlandı"
ifadelerini kullandı.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat ışıkhan
#işsizlik sigortası
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