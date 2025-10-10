Yeni Şafak
Bakan Kacır: 81 ilde 529 şarj ünitesi kurulumuna destek oluyoruz

13:4110/10/2025, Cuma
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısını tamamladıklarını belirterek, "81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programının ikinci çağrısını tamamladıklarını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar TL'lik yatırım için 300 milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.


