Bakan Kacır’dan Kahramanmaraş'a Yeni OSB Müjdesi

"2002'de sayıları 191 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısını bugün itibarıyla 364'e çıkarmış olduk. Bugün itibarıyla diyorum çünkü bu vesileyle ilk kez burada, sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesinin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum. Son bir yılda 5 bin 978 hektar olan 12 organize sanayi bölgesiyle, endüstri bölgesi 4 sanayi alanı ilan etmiş olduk"