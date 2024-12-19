Bakan Kacır’dan Kahramanmaraş'a Yeni OSB Müjdesi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi toplantısı yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2002’de sayıları 191 olan OSB’lerimizin sayısını bugün itibarıyla 364’e çıkarmış olduk" dedi. Ayrıca, 33 OSB genişleme alanıyla birlikte toplamda 10 bin 661 hektar yeni yatırım alanı oluşturduklarını belirtti. Bunun yanı sıra, Kahramanmaraş Afşin ile birlikte 74 hektarlık yeni bir yatırım alanı daha kazandırıldığını aktardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi toplantısında milletvekillerinin sorularını cevapladı.
"Kahramanmaraş Afşin'de organize sanayi bölgesinin kuruluşunu tamamladık"
"Kahramanmaraş Afşin'de organize sanayi bölgesinin kuruluşunu tamamladık"
Kacır, 2002'den bu yana planlı sanayileşmeyi hızla bugünlere getirdiklerini vurgulayarak,
"2002'de sayıları 191 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısını bugün itibarıyla 364'e çıkarmış olduk. Bugün itibarıyla diyorum çünkü bu vesileyle ilk kez burada, sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesinin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum. Son bir yılda 5 bin 978 hektar olan 12 organize sanayi bölgesiyle, endüstri bölgesi 4 sanayi alanı ilan etmiş olduk"
diye konuştu.
33 organize sanayi bölgesi genişleme alanıyla birlikte 10 bin 661 hektar ve Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar yeni yatırım alanı
oluşturduklarını söyleyen Kacır,
"Son 22 yılda 48 bin hektardan 146 bin hektara çıkarttığımız planlı sanayi alanlarımızda üretimli olan parsellerin sayısını 11 binden 49 bine, çalışan sayısını da 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik"
dedi.
Kacır, bu yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleriyle 57 bilim insanına ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiklerini anlattı.
2024 yılı içinde yürüttükleri burs ve destek programlarıyla TÜBİTAK'ta 91 bin bilim insanına 3 milyar 300 milyon lira destek sağladıklarını belirten Kacır,
"135 ulusal lider genç araştırmacıyı, 253 uluslararası lider araştırmacıyı bugüne dek TÜBİTAK destek programları kapsamında destekledik"
ifadelerini kullandı.
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