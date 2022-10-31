Bakan Kirişci: Destek ödemeleri bu ay içerisinde yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kirişci, tarım ve orman faaliyetlerini ulusaldan küresele taşıma çabası içinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede bu yıl 82 üst düzey uluslararası görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kirişci, 10 ülke ile 13 anlaşma imzaladıklarını aktardı.

"Tarımsal hasılamız, 2002 yılında 25,1 milyar dolardan yüzde 78,1 artışla 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükseldi." diyen Kirişçi, tarımsal ihracatta dikkate değer bir artış trendi içinde olunduğunu söyledi.

Vahit Kirişci, şöyle devam etti:

"Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002'de 3,8 milyar dolar iken 2021'de 6,5 katına çıkarak 25 milyar dolara ulaştı. Fındık, kuru üzüm, kayısı, incir, ayva ve buğday unu ihracatında dünyada birinci sıradayız. Son 20 yılda 87 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçıyız. Ocak-Eylül 2022 döneminde ihracatımız 21,2 milyar dolar ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı. Aynı dönemde 17,4 milyar dolar ithalat gerçekleşmiş olup dış ticaretimiz 3,8 milyar dolar fazla verdi. Yıl sonu itibarıyla tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."

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"MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİNİ BU YIL İÇİNDE ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Çiftçilere 1 Ekim'den itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağladıklarını anımsatan Kirişci, bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden 440 binden fazla ÇKS belgesi oluşturulduğunu söyledi.

Kirişci, mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerin, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"ÇKS'ye kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize, 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini, 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Bundan böyle söz konusu destekler çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. Başvurular internet ve mobil bankacılık da dahil olmak üzere bugün itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin lira tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin liraya çıkardık. Bunun 100 bin liralık kısmı yine ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere banka kartlarına yüklenecek."

Son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminin yüzde 813 artışla 1,3 milyon tona çıktığını belirten Kirişci, tohum ihracatının, 2002'de 17 milyon dolarken 2021'de 215 milyon dolara çıkarıldığını söyledi.

"HAYVANCILIK DESTEKLERİNİN TARIMSAL DESTEK İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 25'E ÇIKARDIK"

Kirişci, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılıkta yürütülen çalışmalarla hayvancılığı güçlendirdiklerini belirtti.

2002'den bugüne, hayvancılık desteklerinin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardıkları bilgisini veren Kirişçi, "Büyükbaş hayvan sayımızda 9,9 milyondan yüzde 81 artışla 17,9 milyon başa; küçükbaş hayvan sayımızda 32 milyondan yüzde 83 artışla 58,5 milyon başa ulaşarak Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Kanatlı hayvan varlığımızı 251 milyondan yüzde 59 artışla 398 milyona; arılı kovan sayımızı 4,2 milyondan yüzde 107 artışla 8,7 milyona çıkardık." dedi.

Su ürünleri üretimini 2002'ye kısayla yıl sonu itibarıyla 8,5 katına çıkararak 515 bin tona yükselttiklerine işaret eden Kirişci, "Levrek ve çipura üretiminde dünyada birinci, gökkuşağı alabalığında ikinciyiz. Su ürünlerinde 2021 yılında 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Türk somonunda 2021 ihracatı 130 milyon dolar iken, bu yılın sadece ilk dokuz ayında 230 milyon dolar ihracata ulaştık." diye konuştu.

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EKONOMİ Bakan Nebati: Döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi

OYNAT 02:50 Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi? Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, 'Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?' ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 22 Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.



Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.



Başvurular \"şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri\", \"en az yüzde 40 engelli vatandaşlar\", \"emekliler\", \"18-30 yaş arasındaki gençler\" ve \"diğer alıcı adayları\" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

\"İlk Evim İlk İş Yerim\" projesine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için başvuru süresinin 31 Ekim'de (yarın) sona ereceğini hatırlattı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuruların mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabileceği belirtildi. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.



Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.



Genel başvuru şartları haricinde başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenler... Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak.



(Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.) 50 bin - 100 bin konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilirler mi?

Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilir. 250 bin konut projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

205 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.



Her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak. Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) (dede, 18 yaş üstü çocuk) projelere başvuru yapabilir mi?

Evet, başvurabiliyor. Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

Sadece bu kategoride yaş sınırı bulunmuyor. Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi?

Evet. Her ilden başvuru yapılabilir mi?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir.



Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir. Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekiyor.



Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacağı açıklandı. Adına kayıtlı “yapı kullanım belgesi” olan vatandaşlar projelere başvuru yapabilirler mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranıyor.



Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor. Konutunu iadefesih edenler ve işyeri alanlar başvuru yapabilir mi?

Konutunu iadefesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecek.



E-devletten başvuru yapılabilir mi?



Evet. Ancak E-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekiyor.



Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır. Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.



Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacaktır?



Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor.



18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek.



18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasivelileri aracılığı ile başvuru yapacaklar.



Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekiyor. Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak.



E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.



Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelliemekligençdiğer durumu kanıtlayan belge ile ikametnüfusgeliryaş şartlarının belgelenmesi istenecek. Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16 bin TL (İstanbul İli için 18 bin TL) olması gerekiyor.



(Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacak. Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecektir?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12’ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.



Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?



TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi. Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacaktır?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.Konutu devir edebilir miyiz?



2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.



Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?



250 bin konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir. Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatılabilir mi? Vade de kısaltma olabilecek mi?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor. Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak. 250 bin konut projesinde asil hak sahibi olup çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak



Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?



Sözleşme imzalama aşamasında var. “Engelli çocuk yardımı” hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

Evet dahil ediliyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvuru için bugün son gün Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı. Peki projeye başvuru süresi ne zaman dolacak, başvuru şartları neler? Bakanlığın merak edilen 25 soruya yanıtı...

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